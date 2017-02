Un centenar de garnatxes catalanes opten a ser les millors del món

E.V.

El Concurs Internacional de les Garnatxes del Món del 2017 ja té a punt les medalles per als guanyadors d’aquesta cinquena edició. Aquest vespre, en un acte que començarà a les 20:30h a l’antiga Maniffatura Tabacchi de Càller, capital de l’illa, es desvetllaran quines són les referències elaborades amb garnatxa que han convençut més al jurat d’enguany. Un jurat que en aquesta cinquena edició ha estat format per un centenar de professionals provinents de vint països diferents: hi havia tastadors sards i italians, per descomptat, però també francesos, espanyols, libanesos, grecs, nord-americans, lituans o japonesos, entre molts d’altres.

El tast, celebrat aquest divendres a l’Hotel Carlos V de l’Alguer, estava estructurat en rondes lògiques de vins, és a dir, que majoritàriament coincidien en zona geogràfica, quantitat de sucre, grau alcohòlic o criances; i se servien en taules de cinc on s’hi barrejaven perfils professionals diferents (sommeliers, enòlegs, altres tècnics, distribuïdors, periodistes), tots ells procedents de zones geogràfiques diferents.

Frédéric Galtier és el delegat del concurs a l’Estat espanyol. A falta de l’últim gran acte, explica que estan molt satisfets de com s’està desenvolupant el certamen a Sardenya, on més enllà de la part organitzativa, han consolidat un increment de participació del 19% pel que fa als vins presentats. Enguany, competeixen 684 vins, dels quals uns 120 són catalans, i la meitat dels quals, de la Terra Alta.

La Nit de les Garnatxes és la guinda del pastís. La festa en la qual es reconeix la feina dels elaboradors i on també es completa el cicle necessari per aquest tipus d’esdeveniments: apropar el producte al consumidor final. I precisament aquest és un acte obert al públic, prèvia compra d’entrada. "El sector del vi sovint s’oblida del consumidor final. En aquest concurs sempre hem inclòs un esdeveniment que acosti el producte a tothom perquè qui fa l’economia del vi és precisament qui el compra", diu Galtier. En aquest sentit, l’organitzador incideix en la importància d’involucrar el sector de la distribució en el certamen, cosa que han tingut en compte a l'hora de seleccionar el jurat: "Si algú descobreix un vi i li agrada, no guanyarem res si un cop va a la botiga a comprar-lo, no el troba".

El Concurs Internacional de les Garnatxes del Món va nàixer fa cinc anys a iniciativa del Consell Interprofessional de Vins del Rosselló amb l’objectiu de reconèixer la garnatxa, una varietat que no només permet l’elaboració de vins de qualitat, sinó que també uneix territoris, cultures i maneres de fer. Els tres primers anys el certamen es va celebrar a Perpinyà, i des del 2016, ha iniciat itinerància per les principals regions elaboradores d’aquesta varietat. Campo de Borja, a l’Aragó, inaugurava aquesta itinerància, enguany s’ha instal·lat a Sardenya i el 2018 es farà a la Terra Alta.

El 2019 encara no té seu confirmada, tot i que a part del Rosselló i les altres ara citades existeixen altres zones del món que elaboren garnatxa. "Falta convèncer algunes regions productores perquè agafin la garnatxa com a estàndard, independentment que siguin zones amb una marca ja molt consolidada", diu Frédéric Galtier. "Volem seguir creixent i impulsar una xarxa de persones i entitats que treballen la garnatxa per a donar-li l’impuls i reconeixement que la varietat es mereix, sobretot en l'àmbit mediterrani" conclou.