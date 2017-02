| E.V.

El Concurs Internacional de les Garnatxes del Món ve a Catalunya. Ja se sabia, però avui a l’Alguer s’ha fet el relleu oficial del concurs, que ha pres la Consellera d’Agricultura de la Generalitat, Meritxell Serret. Així, a l’abril de 2018, la Terra Alta serà la seu oficial d’aquest certamen que premia des de fa cinc anys les millors garnatxes de tot el món.

"Per a mi és un plaer ser a l’Alguer, amb qui ens uneix una vinculació històrica i emocional", deia la consellera a l’inici del seu parlament. I continua: "Felicito els actuals organitzadors, que han fet un gran esdeveniment a l’Alguer, i prenem el relleu amb la voluntat de mantenir els estàndards i de continuar amb la trajectòria d’èxit que porta el concurs en els seus cinc anys de vida".

"Catalunya també és terra de garnatxes, tenim a la Terra Alta com a una de les principals productores de garnatxa blanca del món, i aprofitarem el concurs per a explicar territori, gastronomia, cultura i tot el que hi ha al darrera de la producció d’aquest producte. Al 2018 serem la capital de la garnatxa del món”.

La consellera ha manifestat, en declaracions a Vadevi.cat, la voluntat del Govern de recolzar aquest esdeveniment i d’acompanyar en els preparatius durant tot el procés. De moment, un representant de l’INCAVI ja forma part del comitè organitzador, però a més, "ens comprometem a trobar i implicar tots els aliats possibles per fer el millor concurs possible”, explica.

“Acollir un concurs així aporta molts beneficis per a Catalunya. D’una banda, farà que la societat catalana sigui més conscient de la riquesa vinícola que tenim i dels vins excepcionals que obtenim de garnatxa; i de l’altra, ens ajudarà a projectar al món la gran riquesa i diversitat de país que tenim".

A taula amb la Consellera hi havia l’alcalde de l’Alguer, Mario Bruno; la directora general de LAORE, l’agència organitzadora del concurs a l’illa, i l’alcalde de Nuoro, Andrea Soddu, una de les principals regions productes de garnatxa (cannonau) de Sardenya. Tots ells han manifestat la satisfacció d’acollir un esdeveniment d’aquestes característiques i han desitjat sort als futurs hostes. Fabrice Rieu, president del Consell Interprofessional dels Vins de Rosselló, s'ha posat a disposició dels catalans per "ajudar-los en tot el necessari”, tot i que –concloïa- "ja els veig molt motivats a fer el millor esdeveniment possible".

Finalitzada la roda de premsa, continuen les activitats a l’Alguer en motiu del concurs. Aquesta tarda se celebren diverses jornades tècniques en les quals s’analitzen els orígens de la viticultura a Sardenya, l’evolució climàtica i la gestió hídrica de la varietat al Llanguedoc- Rosselló, i les diferents expressions enològiques del cannonau de Sardenya. A partir de les 20h, hi ha prevista una exposició i tast de vins Cannonau dels productors del nord de l’illa. Demà dissabte, s’ofereix una visita a la zona de Barumini i al vespre es faran públic els vins guanyadors d’aquesta cinquena edició.