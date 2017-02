La millor experiència enoturística del món és de Cellers Torres

Cellers Torres ha rebut el premi a la ‘Millor experiència enoturística’ –‘Best Wine Event’– en els Wine Tourism Awards que celebra Drinks International, la prestigiosa revista britànica dedicada al món del vi i dels destil·lats.

Concretament, el celler familiar situat a Pacs del Penedès ha estat distingit per les dues activitats singulars que ofereix en època de verema.

El jurat ha destacat l’originalitat de les propostes i les ha qualificat de “fantàstiques”, “experiencials” i “educatives”, segons publica la revista en el seu número de febrer i pàgina web. ‘Matí de verema’ consisteix en un taller per conèixer el procés d’elaboració del vi, des que es cull el raïm fins que arriba a la copa, mentre que la segona activitat premiada, ‘Del cep a la copa’, és un tast sensorial a peu de vinya que permet aprofundir en el coneixement de les varietats, tastant primer la fruita i després el vi elaborat amb aquesta varietat.

Els Wine Tourism Awards, premis de referència que promouen i reconeixen l’excel·lència i innovació en l’enoturisme, han distingit Torres en quatre ocasions, tres com a ‘Experiència més innovadora’ i en l’edició d’enguany com a ‘Millor experiència enoturística’. Uns reconeixements que demostren, sens dubte, la capacitat de l’equip d’enoturisme de Cellers Torres, format per unes trenta persones, de crear contínuament experiències originals i innovadores que sorprenguin els visitants.

Torres ofereix més de vint activitats entorn del món del vi per a tot tipus de visitant en 8 idiomes. El 2016 va rebre prop de 100.000 visitants de més de 80 nacionalitats diferents. El celler promou activament l’enoturisme al Penedès amb iniciatives com La Carretera del Vi, una proposta que aglutina 13 cellers situats sobre el traçat d’una antiga via de comerç romana que va de l’interior a les costes del Garraf.