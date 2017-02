Eva Vicens: “El sector del vi és estratègic, cohesiona el territori i és sostenible”

| Jordi Play

Eva Vicens, la directora dels Premis Vinari, repassa en aquesta entrevista la gènesi dels guardons que van néixer per donar “la màxima visibilitat als vins catalans” sempre pensant que “el sector del vi és estratègic, cohesiona el territori i és sostenible perquè fomenta el producte de proximitat".

Vicens detalla les característiques més tècniques del concurs pel que fa a les categories i el funcionament del concurs fent un especial esment a l’oficialitat dels Premis Vinari i també a la tasca del jurat: “es realitzen tastos a cegues, que en una sessió es poden avaluar fins a una cinquantena de vins, i que cap dels membres del jurat sap en cap moment què té a la copa, tot i haver de valorar elements com l’aspecte visual, les aromes o si els vins estan equilibrats. Per tant, ha de ser gent preparada i amb grans coneixements del vi per fer-ne una avaluació neutra i 100% objectiva”.

Finalment a l’entrevista demanen a la directora dels Premis Vinari que es mulli sobre quin és el seu preferit dels vins premiats i aquesta és la seva resposta: “se’m fa molt difícil escollir-ne només un! Però és cert que en podria triar un per a cada moment: algun l’obriria amb amics; altres els compartiria amb companys de professió; alguns els reservaria per a àpats especials... El que sí vull destacar és que cada any em sorprèn més la qualitat dels vins que es presenten”.

