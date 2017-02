Kike Piñeiro i Eloy Cancela, responsables del restaurant A Horta d’Obradoiro (Santiago de Compostela), van ser els encarregats d’harmonitzar gastronòmicament els vins de la DO Catalunya a la darrera edició d’Enofusión. Amb una proposta conjunta que buscava la unió entre el Mediterrani i l’Atlàntic, les seves tapes, amb el peix com a principal protagonista, van servir per maridar 5 referències de la DO Catalunya, seleccionades d’acord als plats. Ells són els protagonistes del mes a la secció Parlem amb del web de la DO Catalunya.

Poc més d’un any fa que Kike Piñeiro i Eloy Cancela van obrir les portes del restaurant. “A Horta neix d’una amistat. Tots dos anàvem per camins separats i un dia vam coincidir cuinant i vam veure que teníem possibilitats de fer alguna cosa junts perquè compartíem les mateixes inquietuds”. La cuina d’A Horta és una cuina basada en el producte natural i atlàntic. A més d’una elaboració molt cuidada, un dels seus punts característics és la presentació, aprofitant en molts casos el propi producte per fer-ho: “No hi ha plat que iguali la sensació de tocar el que ha estat prèviament a l’Atlàntic, com pot ser una petxina de vieira o un eriçó de mar”.

A Horta d’Obradoiro està situat molt a prop de la Catedral de Santiago, en una casa del S. XVII que va pertànyer als músics de la Catedral i que és part de la màgia del restaurant: “Cuinar entre parets amb tanta història és un privilegi”, afirma Piñeiro.

La secció Parlem amb del web de la DO Catalunya recull converses amb convidats de perfil divers per donar una mirada pròpia i molt particular sobre el món del vi. Un espai per a la reflexió i el debat pel que han passat des de Josep Roca d’El Celler de Can Roca, al vinyetista Manel Fontdevila, l’actriu i cantant o el periodista Xavier Graset, entre d’altres que trobareu aquí.