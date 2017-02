L’erotisme del vi té premi amb la DO Penedès

La DO Penedès patrocina el primer concurs de relats eròtics relacionats amb el món vitivinícola. La iniciativa, organitzada per la fundació Futura Local, té com a objectius fomentar la cultura del vi i promocionar els escriptors novells. El projecte busca unir sota l’eix de la sensualitat, el món de la literatura i el món del vi, mitjançant un concurs que vagi més enllà dels concursos literaris.

Una de les novetats és que els escriptors interessats podran visitar gratuïtament diversos cellers de la DO Penedès, i així endinsar-se amb profunditat en la temàtica, tot buscant una font d’inspiració per a crear les seves obres en els racons dels cellers i les vinyes del Penedès. Els participants en aquesta primera fase hauran de presentar les seves obres abans del 31 de març.

Un cop triades les obres finalistes, se celebraran una sèrie d’actes de lectura. Des del mes d’abril fins al novembre, diversos cellers de la DO Penedès acolliran trobades literàries on es llegiran les obres seleccionades. Unes vetllades que aniran acompanyades per degustacions de vins de la DO Penedès i productes gastronòmics elaborats pel restaurant El Gat Blau de Vilafranca del Penedès. Els guanyadors es donaran a conèixer a finals de novembre en un acte celebrat al celler Can Ràfols dels Caus.

El guanyador del 1er Concurs de Relats Eròtics DO Penedès 2017 rebrà 500€ més el seu pes en ampolles de vi DO Penedès així com 12 copes Riedel. El segon premi serà un menú per a dues persones en el restaurant El Gat Blau de Vilafranca del Penedès i 12 copes Riedel i el tercer premi també rebrà una dotzena de copes Riedel.

El jurat del concurs està format per professionals del món vinícola i literari com Empar Moliner, Joan Bruna, Sebastià Bennasar, Pilar Blasco, Susana Aluja, Lluís Delgado, Ramon Nadal, Ruth Troyano i Anna Vicens.

Les bases es poden trobar aquí.