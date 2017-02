Els enòlegs fan la radiografia de l’última verema a Catalunya

En una trobada per posar en comú quin és el balanç que es fa de l’última campanya, els representants de cada una de les denominacions d’origen catalanes van exposar com ha estat la passada verema.

César Torrijos, de Priorat i Montsant, ha assegurat que ha estat una campanya estranya. Ha costat molt arribar a la maduració de varietats com la carinyena i la producció en quilos ha estat lleugerament inferior.

Miquel Cantó, de la Conca de Barberà afirmava en canvi, que ha estat un bon any pel vins tipus base, amb una producció superior a l’any anterior.

Pel que fa al Pla de Bages, Gerard Escudé i Carles Playà, destacaven que el nivell de producció ha estat semblant, però diferencien dues zones de la mateixa denominació d’origen amb molt bona acidesa. Ara bé, alerten sobre la problemàtica del senglar a la viticultura, que en general afectaria a la resta del territori català.

Jordi París, representant de Costers del Segre exposava les dificultats d’aquesta verema. La sequera, la gelada i les pedregades han fet minvar moltíssim la producció i fins i tot en algunes finques s’ha arribat a pèrdues del 90%.

Pel que fa a Alella, Enric Gil va apuntar que en aquesta DO la sequera ha fet estralls i ha suposat pèrdues del voltant del 30% en la collita.

A l’Empordà també es van registrar problemes derivats de la climatologia però també del míldiu.

En canvi a Tarragona, tant al territori de la DO del mateix nom com el que pertany a la DO Cava, els registres pluviomètrics han estat semblants als de l’any anterior i la producció s’han mantingut dins una certa normalitat. Ho explicava Susanna Pascual.

Finalment al Penedès, la sequera ha provocat una pèrdua important en la producció i també elaboracions complicades.

Així les coses la mitjana productiva de Catalunya ha baixat pel que fa a la campanya anterior, i de forma més acusada al Penedès, la Terra Alta, Alella i Costers del Segre. L’única que incrementa la seva producció és la Conca de Barberà i la resta es mantenen en xifres semblants.