Sardenya tria les millors garnatxes del 2017

El Consell Regulador dels Vins del Rosselló organitza del 9 a l'11 de febrer una nova edició -la cinquena- del Concurs Internacional de les Garnatxes del Món, un certamen que enguany tindrà lloc a l'illa de Sardenya i que comptarà amb el suport de l'agència per al desenvolupament de l'agricultura de la regió autònoma de l'illa (Laore).

Grenaches du Monde ha esdevingut en aquests pocs anys de vida un esdeveniment de referència en l'àmbit vitivinícola mundial en el qual hi pren tot el protagonisme aquesta varietat tan mediterrània com és la garnatxa en els seus diversos colors (blanca, negra, gris, roja...). La cita reuneix anualment un centenar de professionals d'arreu del món procedents d'una quinzena de 15 nacionalitats, entre les quals, professionals d'Anglaterra, Austràlia, Bèlgica, Catalunya, Corea del Sud, Estat espanyol, Estats Units, França, Grècia, Països Baixos, Itàlia, Japó, Líban, Lituània i Eslovènia.

Enguany el nombre de vins participants ha fet xifra rècord, amb un total de 684 referències, el que representa un creixement del 19% en comparació amb l'edició anterior. Els vins es tastaran i avaluaran el divendres 10 de febrer al matí.

Descobrint el territori de la Cannonau

Cannonau és el nom amb què es coneix a la garnatxa a Sardenya. Així, durant l'estada a l'illa, els participants al concurs podran conèixer les característiques d'aquest raïm i visitar les diverses regions vitícoles on s'elabora: Alguer, Cagliari, Barumini, Sardenya, Jerzu i Nuoro.

Al matí de divendres 10 tindrà lloc el concurs, i després del tast, cap a les 16h, hi seguirà una roda de premsa a l'Alguer en la qual hi participaran Raffaele Paci, Vicepresident de la Regió autònoma de Sardenya; Meritxell Serret, consellera d'Agricultura de la Generalitat i Fabrice Rieu, President del Consell Interprofessional de Vins del Rosselló. Durant aquesta roda de premsa s'anunciarà el nou destí del concurs, que serà la Terra Alta i Catalunya.

A la tarda, hi haurà un seguit de conferències tècniques a les quals hi seguirà la vetllada "Alguer acull les Garnatxes del Món", on es donarà a tastar una selecció internacional de vins de garnatxa.

La Nit de les Garnatxes clausurarà els actes del concurs d'aquest any a la ciutat de Cagliari, durante la qual es donaran a conèixer els vins guardonats de l'any.

Conferències amb la garnatxa com a protagonista

Amb la viticultura sarda com a principal punt d'atenció, les ponències tindran lloc el divendres i abordaran les següents temàtiques:

- Els orígens de la viticultura a Sardenya (Gianni Lovicu - Agris Sardegna)

- Origen, difusió i sinonímies del "tinto del Mediterrani": tipus de garnatxes diferents (Angelo Costacurta - Accademia Italiana della vite e del Vino)

- La gestió dels recursos hídrics al cultivo del Cannonau (Luca Mercenaro - Universidad de Sassari)

- Evolució climàtica i gestió hídrica del Grenache a Llenguadoc Roussillon (Hélène Teixidor - Institut Coopératif du Vin Pyrénées-Roussillon)

- El Cannonau de Sardenya i les diferents expressions enològiques (Mariano Murru - Assoenologi Sardegna)

- Vi, salut i longevitat (Torquato Frulio - Universidad de Sassari)

Cagliari acull la Nit de les Garnatxes i dels Cannonaus

La Manifattura Tabacchi (antiga fàbrica de tabac) acollirà La Nit de les Garnatxes, en la qual es mostrarà la riquesa i diversitat dels vins elaborats amb Garnatxa, i s'oferirà l'opció de tastar els 684 vinos que s'han presentat en aquesta cinquena edició del concurs.