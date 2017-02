El celler Codorníu de Sant Sadurní d’Anoia ha estat distingit com el millor centre de visitants del món, per la seva aposta estratègica per l’enoturisme de qualitat i per haver aconseguit fer “premium” les seves visites.

D’aquesta manera la companyia s’han imposat en una de les categories dels premis “Wine Tourism Awards”, que atorga cada any, la revista anglesa “The Drinks International” dedicada al món del vi, els licors i les cerveses des de 1972.

El jurat ha destacat el seu fort compromís amb l’enoturisme i la seva àmplia i variada oferta basada en la qualitat i la innovació, a més de reconèixer la seva tasca d’oferir al visitant experiències “autèntiques”. Des de cursos de tast i maridatges, fins a passejades en bicicleta, o picnics entre vinyes.

Els “Wine Tourism Awards” promouen i reconeixen l’excel·lència i la innovació en l’enoturisme. La companyia va ser pionera en obrir els seus cellers al públic amb l’objectiu de transmetre els seus valors als visitants. L’any passat hi van passar més de 80.000 persones.

S’han trobat documents i anuncis de 1924 en el que Cordoníu ja anunciava els seus horaris de visita. A dia d’avui, l’empresa vol oferir als seus visitants una experiència única i diferencial entorn a l’elaboració de caves i vins de qualitat.