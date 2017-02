[VÍDEO] La DO Penedès s'aproxima al vi a través dels seus sons

Com es definiria el món vi mitjançant paràmetres sonors? Com s’explicaria a través del so? La DO Penedès, mitjançant la visualització del so, s’ha endinsat en una manera innovadora d’interpretar el món del vi.

“DO Penedès, tal com sona” és un vídeo que explica, a través d’elements sonors, com és el vi per a la gent que el treballa. El percussionista, Santi Carcasona, juntament amb la DO Penedès han escollit els sons, però ha estat el precussionista qui ha fet la composició musical. Des de la viticultura fins a la copa.

Sovint es defineix el vi i el seu entorn a partir de característiques que tenen a veure amb el sentit de la vista, l’olfacte o el gust.

El resultat de l’aproximació de la DO Penednès és un vídeo que combina imatges amb una composició feta a partir de sons d’un celler: l’aixada a la vinya, la fusta de la bóta, els taps de suro... Una manera inusual d’endinsar el consumidor de vi en el procés d’elaboració sense perdre el ritme.

La DO Penedès t ja prepara un segon vídeo, on els elements sonors tornaran a ser l’eix principal de l’audiovisual, però en aquest cas es mostrarà la part més quotidiana del món del vi, no només la que poden percebre els elaboradors.