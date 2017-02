La nova campanya impulsada des de fa poques setmanes per la DO Catalunya camina amb molt bon ritme amb més de 60 sol·licituds per part de restaurants.

Del total de candidatures presentades, de les quals encara n’hi ha un nombre important en avaluació, gairebé el 60% compleixen els requisits.

Així doncs, la Denominació d’Origen Catalunya ha aconseguit sumar al projecte a més de 30 restaurants de les tres categories a les que va dirigida la iniciativa, entre ells els populars restaurants Sant Pau, de Carme Ruscalleda, el Villa Retiro, de Fran López o el Semproniana de l’Ada Parellada.

La directora d’aquesta campanya, Sole G. Insua s’ha mostrat molt satisfeta en declaracions a Vadevi.cat, alhora que ha destacat que “aquesta és precisament la fotografia que volen mostrar, que el vi català és present a molts restaurant de casa nostra i cada vegada creix més l’interés per aquest producte que també és de proximitat”.

Els restaurants que s’han sumat al projecte llueixen ja el distintiu que els identifica com a espai amb una especial atenció pels vins catalans. Una campanya que té un especial interès a l’àrea metropolitana de Barcelona on s’ha detectat tradicionalment una menor presència de vins de les DO catalanes.

Així les coses i tot i que la iniciativa és de la DO Catalunya està oberta a totes les denominacions d’origens. En aquest sentit Insua recorda que “prop d’un 90% dels cellers de la nostra DO treballen també a l’empara d’altres consells reguladors, d’altres denominacions d’origen i això forma part de la particularitat i de la singularitat de la DO Catalunya” . I afegeix que “la coexistpència és una realitat i i a més és un dels nostres atractius. Per això el vi català és tant plural que permet satisfer a molts tipus de consumidors i alhora ens fa molt competitius en els mercats internacionals. Hem de fer pinya tots cap a l’increment del consum. Aquesta és una iniciativa per sumar”.

Requisits per unir-se al col·lectiu

Els requisits per formar-ne part del col·lectiu (es poden consultar al web de la DO Catalunya) estan subjectes a les cartes de vi dels locals, per als quals la iniciativa preveu tres categories: Categoria A, que inclouria aquells restaurants amb un preu mig del cobert per sobre dels 40€; la Categoria B, amb un preu mig d’entre 20 i 40€; i la Categoria C, aquells que estan per sota dels 20€.

Les condicions i el nivell d’exigència per a cada restaurant varia en funció de la categoria a la qual pertanyin. Així, aquells que formen part de la Categoria A, han de tenir a la seva carta de vins un mínim de 6 denominacions d’origen catalanes, a més d’un mínim de 3 referències DO Catalunya. Pel que fa a la Categoria B, han de ser mínim 5 denominacions d’origen catalanes i 2 referències DO Catalunya, mentre que els de la C han de comptar amb una referència DO Catalunya i un 50% dels seus vins amb denominació d’origen catalana.

La Denominació d’Origen Catalunya, com a la DO catalana més gran actualment, amb més de 200 cellers i 60 milions d’ampolles comercialitzades l’any, se suma amb aquest projecte a altres iniciatives del sector que treballen per a la difusió del vi català, com ara els Premis Cartaví, que premien les millors cartes de vins catalans als restaurants del territori.