Sentits Barcelona marida vi i música electrònica

El passat mes de novembre es va fer una primera prova pilot a la botiga Sentits Barcelona. Una festa basada en música electrònica on l’única beguda disponible era el vi: l’electroví.

La primera cita va ser un èxit i per això és repeteix i s’amplia l’experiència, en un cicle que s’allargarà durant tot l’any amb diverses edicions temàtiques arreu de Catalunya.

Aquest divendres 3 de febrer, la festa serà a Kosmobar, a Via Laietana, 6 de Barcelona. La recepta és senzilla: una entrada de 15 euros, barra lliure de 7 vins i música electrònica per ballar amb DJs residents i convidats per a cada edició.

Tot plegat, s’harmonitza amb un aperitiu per fer coixí i la presència d’alguns dels elaboradors dels vins infiltrats per la festa.

Es tracte d’un acte adreçat a tothom i que busca fer arribar el vi a la gent jove i fomentar-ne el consum. Trencar amb la idea del vi com a beguda únicament gastronòmica o per entesos i reivindicar-la com a beguda habitual de nit en locals i festes de música en vi.

Trobareu més informació a través d'aquest correu electrònic, info@sentitsbarcelona.com