Els vins catalans busquen nous mercats a Vinisud

Vinisud és una de les cites imprescindibles per als productors de vi mediterranis i compradors professionals de tots els continents. Celebrada a Montpellier des de l'any 1994, aquesta fira bianual celebra aquests dies (obria diumenge 29 i tanca portes aquest dimarts 31) la seva tretzena edició amb la participació d'un miler d'expositors procedents d'Itàlia, Portugal, Gràcia, Croàcia, Bòsnia i Herzegovina, Turquia, Líban, Israel, Argèlia, Marroc i l'Estat espanyol. Alguns cellers catalans també hi ha portat a tastar i descobrir alguns dels seus productes estrella.

N'hi havia que s'hi estrenaven, com és el cas del celler Mas Llunes de Garriguella (DO Empordà). El seu responsable, Antoni Roig, explicava a Vadevi.cat que "Vinisud és un gran aparador per als nostres vins i hem pensat que seria una bona inversió participar-hi per tenir accés a nous mercats". A més, afegia, "ens és relativament senzill venir a Montpellier, estem a només 2 horetes i escaig de casa".

| E.V.

Antoni de la Rosa també hi va portar la gamma de caves de can Torelló. En el seu cas, però, ja és el segon any que participen a la fira perquè "vam quedar molt contents dels resultats de l'any passat i ens ha permès entrar en contacte amb importadors de tot el món".

Altres cellers compartien estand o tenien la seva representació a través de comercials o empreses de distribució. Entre els del primer cas, els cellers Papet del Mas, Raventós Rossell i Mas Blanch i Jové van coincidir en un mateix espai. "Hem vingut a Vinisud per trobar-nos amb clients i contactes internacionals", explica Sara Jové, de Mas Blanch i Jové, celler que repeteix també la participació. "Enguany ha estat més tranquil·la que l'any passat, suposem que perquè ha coincidit amb una altra fira, la Millesime Bio que s'ha fet fet també aquests dies a Marsella".

L'estand de Big5 era un paraigües de diversos elaboradors. L'empresa que es dedica precisament a exportació, presentava referències d'un celler de la Terra Alta (Sant Josep Vins), un de Costers del Segre (Mas Ramoneda), un de l'Empordà (Hugas de Batlle) i un del Penedès (Cava Rovira Baqués). Jordi Portillo, un dels membres de Big5, explica que és el primer any que tenen estand i que de moment -després dels primers dia i mig de fira- "estic content dels resultats". I és cert que en pocs minuts, van rebre la visita d'un comprador belga a qui "va encantar" el blanc de noirs de Sant Josep Vins (Clot d'Encís); i una parella de professionals nord-americanes molt interessades en conèixer la gamma de productes presents a l'estand.

| E.V.

El Saló Internacional de vins i espirituosos mediterranis està tenint lloc a Le Palais Méditerranéen de Montpellier i espera l'assistència d'uns 20.000 assistents i 6.000 compradors (importadors) d'arreu. Aquesta tarda a les 17h, es tancaran portes d'aquesta tretzena edició.

Més vi català, en activitats paral·leles a la fira

A pocs quilòmetres de Vinisud hi tenien lloc altres activitats paral·leles com per exemple Les Afranchis Montpellier, al Chateau de Flaugergues; o Le Vin de Mes Amis, organitzada el diumenge i dilluns al Domaine de Verchant Castelnau le Lez. En aquesta última, per exemple, també hi havia la possibilitat de tastar vins de tot l'arc mediterrani i comptava amb la participació de celler rossellonencs, alsacians, de la Vall del Roïna o de la Champanya. Entre ells, un alemany de Munich que treballa vinyes del Priorat i embotella vins sota la marca Terroir al Límit. Dominik A Huber, el seu propietari, mostra orgullós la gamma de vins que elaboren, com el Terra de Cuques, el vi de vila Torroja o el Pedra de Guix. "Garnatxes, carinyenes, algunes de vinyes molt velles, però que comparteixen un punt en comú: són vins que respecten al 100% el terroir d'on naixen", explica Huber.