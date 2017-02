L’Espai del Vi Català creix. I ho fa des de diverses vessants, entre les quals la d'ampliar el nombre d’activitats de formació vitivinícola de Catalunya. Així, si fins ara s’oferien dos cursos de prescriptors de vi català l’any, aquest 2017 la xifra passa a cinc, dels quals quatre seran extensius i un intensiu el mes de juliol. Els extensius s’impartiran en 12 dissabtes entre les 10h i les 14h al Valkiria Hub Space (c/ Pujades, 126 de Barcelona) i inclouen sessions teòriques sobre territori, varietats i tipus d’agricultura aplicada a l’elaboració, i el tast de més de 120 vins d’arreu del país.

Però el creixement en número no és l'única novetat dels cursos, i és que per primer cop la formació surt de Barcelona i fa parada a Tarragona i Girona. "Hem detectat un interès creixent pels cursos a tot el territori, i que hi hagi gent que no es pugui desplaçar a Barcelona ens fa plantejar que hem de ser nosaltres qui ens moguem", explica Isabel Barros, una de les responsables del projecte. "Volem consolidar-nos a les tres ciutats –explica ara Mark Renom- i després, ampliar-ho a altres indrets on hi pugui haver interès, especialment a Lleida, que ara és l'assignatura pendent".

De fet, a tots aquests canvis s'hi suma també una oferta més àmplia de tallers. Des del punt de vista gastronòmic, repeteix el de formatges i n'estrenen un sobre embotits, que dirigirà l’especialista Anna Masdéu coincidint amb els dissabtes d'abril –excepte el 15, que és festiu. Però a més, hi haurà dos tallers sobre la criança dels vins, en els quals es parlarà en profunditat sobre la fusta, la seva procedència i el que li aporta al producte (dilluns 12 d’abril); i sobre les àmfores (19 de juny), recipients cada cop més estesos entre els elaboradors de vi de Catalunya.

| DO Empordà

Com a guinda final, una última –però no menys important- novetat en la formació. Per primer cop, s'incorpora un curs de viticultura que donarà a conèixer el cicle anual de la vinya i com afecta al raïm abans d’arribar al celler. Seran 19 hores teòriques i tres sortides a la vinya que dirigirà l'enòloga Blanca Ozcáriz.

"Sabem que és una aposta ambiciosa, però tenim clar que cal difondre el patrimoni del vi de Catalunya i que hi ha molta gent interessada en conèixer-lo", explica el tercer dels responsables de l’Espai, Miguel Figini. "A més, tenim en plantilla a professors de referència que aporten la rigorositat i experiència que volem inculcar en l'alumne", afegeix. Parla per exemple de René Barbier, Josep Lluís i Sara Pérez, Raül Bobet, Josep Buján, Anna Espelt, Ton Mata o Joan Soler, tots ells (a més de molts d’altres) reconeguts professionals en el sector del vi a Catalunya.

Per assolir tots aquests objectius veuen clar que cal consolidar una xarxa –"l’exèrcit del vi català", com diria Figini- de gent afí, persones a qui interessi la cultura del vi català. "Tenim bona relació amb els cellers, amb les DO, amb els professionals que dirigeixen les classes, un gruix d’alumnes a qui interessa aquest món, i ara incorporem nous partners en l'àmbit de la comercialització". Així, qui s'apropi a partir d'ara a La Festival de Barcelona, a l'Orangette de Reus o al Vinseum de Vilafranca hi podrà trobar informació dels cursos i conèixer tots els detalls de la formació.

Detalls que també es posaran sobre la taula durant la Master Class informativa que tindrà lloc el proper 15 de febrer a les 19.30h precisament a La Festival (carrer Verdi, 67) de Barcelona. Com l'aforament és limitat, cal reservar plaça enviant un email a info@espaidelvicatala.cat.

Vídeo promocional de l'Espai del Vi Català

L’Espai del Vi Català és ara una Societat Cooperativa

Miguel Figini, Isabel Barros i Mark Renom, els tres responsables d’aquest projecte formatiu, són també socis des del passat 9 de gener, quan es van constituir com a Espai del Vi Català Societat Cooperativa Catalana Limitada.

"Venim de l’àmbit privat i som conscients dels reptes que això suposa, però tenim clar que aquest ha de ser un projecte cooperatiu", explica Renom. "És un procés constant d’aprenentatge, però el retorn és molt enriquidor per a tots ja que aprenem a construir entre tots, a escoltar què ha de dir l’altre i a prendre decisions compartides", afegeix Figini. "Sumem professionalitat i experiències diferents", conclou Barros.

Tota la informació de l’Espai del Vi Català es pot consultar a la seva web www.espaidelvicatala.cat.