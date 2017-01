Francesc Mauri és el nou protagonista de la campanya #fansDOTerraAlta en què diferents personatges populars expliquen els seus motius per escollir els vins terraltins.

Conegut pel gran públic per ser un dels ‘homes del temps’ de TV3, ja fa més de 3 anys que es va proposar fer un programa de ràdio per parlar, no només del temps, sinó també del medi ambient, l’agricultura o els productes de proximitat. “Una cosa que em vaig ficar al cap era que volia que hi hagués un apartat de taula, i que els vins que sortissin sempre fossin de les DO Catalanes”.

MeteoMauri s’emet actualment per internet i, a través de la seva secció MeteoTaula, els vins tenen el seu moment de protagonisme. Gràcies a aquesta secció, el Mauri reconeix haver descobert “joies repartides pel territori”, entre elles, la Garnatxa blanca de la Terra Alta. Geògraf de professió, el territori és una peça clau en la seva manera de veure el món, també pel que fa al vi: “La Garnatxa blanca de la Terra Alta et transporta a aquell territori, a una comarca on el temps s’ha aturat una miqueta més i que ara, per sort, es pot guanyar la vida amb un producte que cada cop té més prestigi”.