Neix Clean CO2 Wine per calcular la petjada de carboni

El clúster INNOVI, juntament amb Lavola 1981 han creat una nova aplicació per a calcular la Petjada de CO2 de les ampolles de vi i cava, així com la petjada de CO2 de l'organització vitivinícola. Es diu Clean CO2 Wine

El sector del vi, que des de fa temps es preocupa per l’impacte d’aquesta activitat sobre el territori i el medi ambient proposa ara una nova eina per tal que es pugui tenir en compte per impulsar mesures que ajudin a la reducció de certes emissions de gasos que contribueixen al canvi climàtic.

Aquesta aplicació és de pagament però d’accés a tothom i amb descomptes pels socis d'INNOVI.

La petjada de carboni és com es defineixen la totalitat de gasos amb efecte hivernacle emesos per efecte directe o indirecte d’un individu, organització, esdeveniment o producte.

Trobareu més informació aquí.

Sobre INNOVI

INNOVI representa el clúster del sector vitivinícola català i és una associació sense ànim de lucre enregistrada com a AEI (Associació d’Empreses Innovadores) del Ministeri d’Indústria i enregistrada al programa Catalunya Clústers de la Generalitat de Catalunya.

La missió d’INNOVI és promoure la competitivitat de les empreses del sector vitivinícola català i sector auxiliar, per poder afrontar favorablement la globalització mitjançant la innovació.

La visió d’INNOVI és la consolidació de la regió vinícola de Catalunya com a referent en matèria d’innovació i qualitat global.