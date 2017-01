| DO Empordà

La DO Empordà ja té els primers ‘Visitants d’Honor’ de la denominació. Són setze persones que l’any passat van participar en cinc o més visites a cellers empordanesos que formaven part del programa 'Visitants d'Honor', impulsat conjuntament per la Jove Confraria dels Caves i Vins de l’Empordà i el Consell Regulador de la DO Empordà. Aquesta iniciativa, que es va posar en marxa el 2016, programa una visita mensual a un celler empordanès i premia aquells amants del vi que més visites realitzen al llarg de l'any.

Aquest cap de setmana, durant el sopar anual de la Jove Confraria dels Caves i Vins de l’Empordà, el president d'aquesta entitat, Jesús Navarro, i el president de la DO Empordà, Xavier Albertí, van lliurar els diplomes acreditatius als primers 'Visitants d'Honor', que també van rebre una ampolla prèmium de vi empordanès. S’ha de destacar que dos dels guardonats van visitar tots els cellers del programa i van rebre un reconeixement especial. Durant els parlaments, els dos presidents van destacar l'èxit d'aquesta primera edició de la iniciativa que ha programat una desena de visites i que ha comptat amb la participació de 256 persones.

han decidit mantenir el programa que aquest any s'iniciarà el proper 28 de gener amb la visita al celler Pere Guardiola. Durant el 2017, també es visitaran els cellers A.V.Bodeguers (18 de febrer), Cooperativa Agrícola de Garriguella (18 de març), Mas Eugeni (22 d'abril), Oliveda (20 de maig), Vinyes dels Aspres (17 de juny), Terra Remota (15 de juliol), Cellers d'en Guilla (5 d'agost), Masia Serra (23 de setembre), Mas Llunes (21 d'octubre), Empordàlia (18 de novembre), Bodegas Mas Vida (16 d desembre) i Espelt Viticultors (27 de gener 2018). Per inscriure's a les visites, cal enviar un mail a l'adreça lajoveconfraria@gmail.com . Les visites tenen un preu 10€ i són gratuïtes pels membres de la Jove.

Els participants que facin un mínim de cinc visites rebran el diploma ‘Visitant d’Honor de la DO Empordà 2017’. Es lliuraran butlletes durant les visites i caldrà dur-les a les oficines de la DO Empordà a Figueres amb les dades personals i els segells dels cellers visitats. Cada butlleta és personal i intransferible.

El programa 'Visitants d'Honor' pretén fomentar les visites als cellers empordanesos i impulsar la creació d’un grup d’amants del vi per donar resposta a la creixent demanda d’usuaris que volen aprofundir en el coneixement de la viticultura empordanesa. La iniciativa s’estructura a través de la Jove que actua com a plataforma de trobada i d’impuls d’iniciatives singulars pels amants del vi a la denominació. Amb aquesta iniciativa, la Jove i el Consell Regulador busquen incrementar la seva col·laboració i impulsar sinergies conjuntes que ajudin a promocionar els vins empordanesos, la viticultura i l’enoturisme a la denominació empordanesa.