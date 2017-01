Més música amb denominació d'origen, al tercer «Born de Cançons»

La cultura musical i vitivinícola són transversals i universals. Totes dues són capaces de despertar els sentits i de traslladar a escenaris, paisatges i històries molt diferents. I aquesta diversitat musical de Catalunya és, també, un reflex de la diversitat de les denominacions d’origen (DO) catalanes, totes amb un caràcter, una identitat i unes peculiaritats que les converteixen en una expressió del territori. Són petits relats de vinya que s’associen a la cançó, i tots tenen en comú una procedència i un sentit.

Així es presenta la tercera edició del "Born de Cançons", un cicle organitzat i produït per El Born CCM en el qual s'hi combina la música i el vi. La propera edició està a punt d'obrir portes i oferirà un complet programa entre els mesos de febrer a juny d'aquest any. En total, s'oferirà una vintena de concerts -sota la direcció artística del Grup Enderrock i el Taller de Músics-, combinats amb vins de les diverses DO de Catalunya, gràcies en aquest cas a la col·laboració d’Emovins i l’INCAVI.

Enguany, el cicle donarà el protagonisme i visibilitat a veus femenines, solistes o líders de grups que tenen certa trajectòria sobre els escenaris. Veus femenines que trobaran el complement idoni amb vins que surten de projectes liderats també per dones. I és que segons explica al Vadevi.cat Sol Roig, responsable d'Emovins, en cada edició es busca connexió entre el vi i el grup, generant així "una unió de territori" i reforçant a més a més, la difusió i apropament de la cultura del vi a persones de diversos àmbits.

Després de les dues primeres edicions, el balanç que en fan és molt positiu ja que s'ha aconseguit el 90% d'ocupació en cada concert. Concerts als quals es pot assistir a preus molt populars: 10€ per sessió, que es redueixen a 6€ si les entrades es compren de forma anticipada. Alguns d'ells, per cert, són gratuïts.

La relació de concerts i DO que hi posaran el vi en aquesta tercera edició és la següent:

3 febrer Les Kol·lontai DO Conca de Barberà 9 febrer Donallop DO Empordà 17 febrer Lluís Llach presenta Terra i Cultura DOQ Priorat 24 febrer Mariona Sagarra DO Alella 24 març Les Sueques DO Penedès 7 d’abril Bikimel DO Pla de Bages 21 d'abril Gener + Las Reinas Magas DO Terra Alta 28 d'abril Joan Chamorro: La Màgia de la Veu & Jazz Ensemble DO Montsant 19 maig Mireia Vives i Borja Penalba DO Costers del Segre 2 de juny Dolo Bertrán DO Cava 30 de juny Sense Sal DO Catalunya

Tots els concerts tindran lloc a les 20h a la Sala Moragues de El Born Centre Cultural. Més informació i reserva d'entrades aquí.