El PSOE extremeny creu que el seu cava "no es ven pel boicot, sinó per la qualitat"

El Partit dels Socialistes extremenys ha sortit en defensa la qualitat del cava que s'elabora al seu territori. Així, segons manifestava el Portaveu del Grup Socialista a l'Assamblea d'Extremadura, Valentín García, al Canal Extremadura: "el #cavaextremeno no es consumeix per a fer boicot, sinó per la seva excel·lent qualitat".

Aquestes declaracions responen a la situació que ha enfrontat els cavistes extremenys amb el Consell Regulador de la DO Cava per la diferència d'interessos d'ambdues parts en la limitació de la superfície de plantació de vinya dedicada a l'elaboració d'aquest producte.