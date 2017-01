Podria ser una nova guerra del cava, però en aquest cas enfronta els elaboradors de diferents territoris de l'Estat. El Ministeri d'Agricultura avalarà l'expansió de la superfície de vinya plantada per a elaborar cava, tal com reclamaven els cavistes extremenys, en detriment a la reclamació del Consell Regulador de la DO que en volia limitar la superfície a 168 hectàrees amb l'argument que una producció més elevada podria perjudicar-ne la qualitat. Així, segons han avançat diversos mitjans de fonts del Ministeri, la producció de cava podrà seguir creixent a Almendralejo, on actualment s'hi elaboren prop de 5 milions d'ampolles l'any.

La qüestió és que aquest 2017 la UE vol permetre l'ampliació a tot l'estat espanyol de la superfície de vinya (es parla d'un possible 1%) i, alguns Consells Reguladors de DO, que tenen competències per regular la superfície plantada, han manifestat el seu desacord amb la mesura. El Consell Regulador de la DO Cava, per exemple, era partidari de limitar la superfície actual del cultiu que s'utilitza per a la seva elaboració, una decisió que no compartien els cavistes d'Almendralejo.

Precisament, el secretari general d’ASEVEX, l’Associació d’Empresaris Vinícoles d’Extremadura, Jacinto Guerra, explicava a Vadevi.cat que la seva regió i el producte que desenvolupen té molt de potencial i consideren un greu error que s’imposin límits. Assegura que a Extremadura no són només ells els que estan en contra de la mesura de la DO, sinó que diverses organitzacions agràries i també l'executiu extremeny s'han manifestat en el mateix sentit.

Mentrestant, el Portaveu del Grup Socialista a l'Assamblea d'Extremadura, Valentín García, defensa la qualitat del seu cava al Canal Extremadura dient que "el #cavaextremeno no es consumeix per a fer boicot, sinó per la seva excel·lent qualitat".