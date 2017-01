Abadal Picapoll 2015: no pot ser res més que un vi amb sentit

Quan li donen un premi a algú proper, l'alegria és immensa. En aquest cas, es tracta d'un vi. I quan es va fer públic el Premi Vinari d'Or pel millor Vi Blanc Jove de Catalunya per a l'Abadal Picapoll 2015, la meva alegria i orgull van ser indescriptibles. I és que es tracta d'un vi que em sento molt meu. Per què? Per molts motius.

Principalment perquè neix a casa meva, al Bages. Però també perquè conec bé les persones que hi ha al darrera. I, creieu-me, s'ho mereixen. S'ho mereixen per l'amor i la passió que senten vers el vi i la terra que el veu néixer. El Miki, enòleg de la casa, un apassionat de la viticultura i l'enologia, és un boig de la feina ben feta i, especialment, de la feina amb sentit comú, amb missatge al darrera. Tampoc puc deixar d’admirar a la família Roqueta, amb el senyor Valentí i el Ramon (la generació que puja amb força) al capdavant dels cellers; família a qui el Bages deu tant a nivell vitivinícola. Arrelats a la terra on encara avui viuen, terra que segueixen treballant amb la mateixa passió que fa segles ho van començar a fer els seus avantpassats.

Així doncs, el resultat d’aquest celler no pot ser res més que un vi amb sentit, perfectament elaborat, i amb un missatge clar al darrera. Com aquest Picapoll. La nostra varietat per excel·lència, bandera des del principi de la nostra DO, nascuda ara fa 20 anys. Pensem en fa 20 anys enrere. Qui defensava les varietats autòctones? Ara sí, que sembla que si no ho fas, no ets ningú. Però en aquells temps, ningú ni tan sols en parlava... I al Bages vam ser prou valents com per apostar-hi, d'una manera clara i ferma. I els reconeixements estan arribant.

L’Abadal Picapoll és un vi net, de color impecablement atractiu i transparent, que denota frescor i aires juvenils. Al nas, predominen clarament les notes de fruita, de fruites blanques mediterrànies, però també uns tocs de fruita tropical, totes elles ben conjuntades, sense embafar ni en excés, com és el cas d'altres varietats nacionals. Recorda sobretot a una macedònia de fruites, cruixent i fresca, que et fa venir ganes de salivar i queixalar.

A la boca, sensacions paral·leles: un vi net, el que se’n diu tècnicament perfecte, franc i directe. Frescor absoluta, fruita jove, refrescant en la seva màxima expressió. Amb un pas per boca llarg i intens, de final amable i persistent. Un conglomerat de sensacions que es combinen amb els records de bosc humit. Aquell que envolta les vinyes on neix la nostra picapoll; on s’hi troben aromes anisades, de fonoll i altres herbes aromàtiques mediterrànies tan presents com ens les retrobem en el record d’aquest vi un cop l'empassem.

Josep Pelegrín és el millor sommelier de Catalunya i de l’estat espanyol 2016 i dirigeix els estudis de sommelieria de l'escola d'hoteleria Joviat (Manresa)