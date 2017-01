Vins i olis són els productes estrella de la marca Terres de l’Ebre Reserva de la biosfera

Des del 28 de maig de 2013, lrepartides entre 78% terrestres i 21% marítimes

En aquest territori s’hi produeixen diversos productes agroalimentaris i tots ells, des del 2015 poden accedir a portar a la seva etiqueta la marca Terres de l’Ebre. Reserva de la biosfera.

Per fer-ho han de passar tota una sèrie de requisits, per tal de garantir que quan s’hi identifiquen, el consumidor sap que té a les mans un producte sostenible d’acord amb els criteris previstos per la UNESCO per aquests territoris.

Així les coses, en aquests moments, hi ha 18 marques de vi i 18 marques d’oli, entre molts altres productes, que ja tenen aquest distintiu, i s’han convertit en els que més ressò estan donant a aquesta reserva de la biosfera.

En el cas del vi, la marca ha patit una mica de modificació. El logo és diferent al que s'utilitza en la resta de productes i serveis acreditats. El motiu és perquè l'Oficina de Registre de Patent i Marques no acceptava utilitzar la paraula "Reserva" en un vi, ja que podia comportar una confusió i l'usuari podia pensar que el vi és reserva. Per tant, es va dissenyar un logotip adaptat exclusivament per al sector, motiu pel qual el que apareix a aquestes ampolles és "Vins EbreBiosfera".

Què vol dir que un vi sigui EbreBiosfera?

D’entrada és un vi que està dins del territori de la reserva de la biosfera de les Terres de l’Ebre. Si estan adscrits a una denominació d’origen o certificats per Consell Català de la Producció Agrària Ecològica el tràmit és més senzill.

Les vinyes del qual s’ha fet el vi estan ubicades dins de la zona de l’àmbit territorial o la seva àrea d’influència.

Els cellers que utilitzen la marca han fet un informe detallat del nivell de compliment en la verema dels paràmetres següents:

Producció ecològica.

Producció integrada

Utilització de mètodes alternatius a la lluita química per al control de plagues.

per al control de plagues. Manteniment o recuperació de varietats tradicionals a la zona.

a la zona. Col·laboració activa en la detecció, eradicació i control de plagues i malalties.

La memòria explicativa haurà detallat el nivell inicial i una proposta d’increment dels aspectes anteriors en un termini de 3 anys, que serà objecte de seguiment.

I un últim capítol de compromisos opcionals, en el qual les empreses que usin aquesta marca es comprometen a executar en un termini de 3 anys algunes propostes per exemple de difusió i consciènciació o millores socials o mediambiental.

Novetats als restaurant Terres de l’Ebre Reserva de la Biosfera

Els establiments que es troben dins dels límits de la Reserva es poden adherir també a la marca i utilitzar-la com a element identificatiu, després també de complir una sèrie de requisits.

En el cas dels restaurants, un dels compromisos que han d'acomplir és oferir als seus clients un menú “Reserva de la biosfera” amb productes ecològics, o que compleixin criteris de sostenibilitat i la novetat és que en breu aquest menú s’haurà de realitzar amb productes que també portin aquesta marca.

Aquí trobareu totes les empreses acreditades amb la marca.

Què és una Reserva de la Biosfera?

El 1971 la UNESCO va iniciar el Programa MaB, Man and Biosphere (Home i Biosfera), seleccionant llocs geogràfics representatius dels diferents hàbitats del planeta, amb l’objectiu de conciliar la mentalitat i l’ús dels recursos naturals, esbossant el concepte actual de desenvolupament sostenible. Aquestes àrees es coneixen com a Reserves de la Biosfera.

Així, les Reserves de la Biosfera són territoris que tenen l’objectiu d’harmonitzar la conservació de la diversitat biològica i cultural i el desenvolupament econòmic i social a través de la relació de les persones amb la natura. S’estableixen sobre zones ecològicament representatives o de valor únic, en ambients terrestres, costers i marins, en els quals la integració de la població humana i les seves activitats amb la conservació són essencials.

Trobareu tota la informació sobre la Reserva de la Biosfera de les Terres de l’Ebre aquí.