L’Observatori espanyol del mercat del vi (OEMV) destaca l’espectacular creixement de les importacions del vi a Xina, país que va creixent molt per sobre de la resta dels principals mercats mundials. Estats Units es distancia del Regne Unit com a primer mercat en termes de valor, encara que Alemanya, més orientat als granels que els dos anteriors, repeteix com principal importador en volum.

És una realitat constadada: any rera any creixen les exportacions de vi i també l'interès que el producte de casa nostra suscita en el mercat internacional. Així, veient aquest camí com un espai de creixement per als cellers, la pregunta és: s'està preparat per a donar resposta a aquesta tendència de mercat?

La Wine Business School, en col·laboració amb la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, vol donar les eines necessàries per fer-ho a través d'un curs sobre exportació de vins i caves, en la qual posarà sobre la taula quins són els processos que cal tenir en compte abans d'iniciar aquesta tasca; per on es comença; quines són les especificitats per a fer-la en diverses zones interessades, o entendre què es valora abans de prendre decisions sobre possibles interaccions.

Es tracta d'un curs 100% pràctic, dirigit per professionals de l’exportació vitivinícola amb experiència en diverses zones del món i adreçat a responsables de cellers, responsables de marketing i exportació de cellers, export àrea managers, gerents de Pymes, dirigents de cooperatives vitivinícoles.

Fitxa del curs: "E xportació de vins i caves"

Dates: Del 3 de març al 31 de maig de 2017

Durada: 70 hores

Horari: Dimecres de 16:00 a 20:00.

Lloc de realització: Wine Business School. C/ Amàlia Soler, 29. Vilafranca del Penedès

Inscripcions i més informació seguint aquest enllaç.