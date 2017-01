El periodista Xavier Graset protagonitza aquest mes la secció Parlem amb del web de la Denominació d’Origen Catalunya. El director i presentador del programa Més 324, al canal informatiu 3/24, és un apassionat del món del vi a més d’un gran defensor dels vins catalans: “Sóc un gran amant dels vins de tot el món. He begut vi de totes les DDOO del món perquè m’agrada tenir un paladar ric. Però de fa un seguit d’anys que faig militància pel vi català. Els consumidors som els primers motors del vi català”.

En Graset té una estreta relació amb el món del vi des de ben petit, quan ja anava a veremar amb el seu pare, que tenia una mica de vinya, de la qual encara en conserva algun cep amb moscatell. “M’aficiono al vi com m’aficiono al pa i a l’oli. Són els productes que hi ha hagut sempre omnipresents a casa. El vi és un senyal d’identitat meu”.

Aquesta idea d’identitat està molt present en el seu discurs envers el món del vi, i és que en Graset considera que el sector del vi és molt important “perquè dóna identitat a un país”. És per aquest motiu que reivindica la recuperació de “l’autoestima cap al vi català” i la creació d’espais que facilitin l’oportunitat d’anar-los descobrint.

La secció Parlem amb del web de la DO Catalunya recull converses amb convidats de perfil divers per donar una mirada pròpia i molt particular sobre el món del vi. Un espai per a la reflexió i el debat pel que han passat des de Josep Roca, del Celler de Can Roca, al Mag Lari, el vinyetista Manel Fontdevila o l’actriu i cantant Aida Oset, entre d’altres.