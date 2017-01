| Tr3sC

Enguany estrenen la 13a edició d'un cicle uneix la tertúlia entre un convidat reconegut per la seva trajectòria i els elaboradors d'un vi que per un motiu o un altre, tenen algun vincle en comú. Tot plegat, al Museu Europeu d'Art Modern de Barcelona.

Al Vis à Vis es parla de música, teatre, ciència, literatura i política, un cicle amb personatges molt diversos i veus destacades del panorama actual. Es comparteixen opinions de tot una mica, de la vida, de l'actualitat i del que preocupa als amants de la cultura del país a través de personatges singulars que hi tenen molt a dir. El vi és l'acompanyant ideal d'una jornada en la qual també conviden als seus elaboradors perquè n'expliquin les principals característiques.

Cada conversa estarà conduïda per Miquel Curanta, director del TR3SC, i es maridarà amb un tast de 3 vins d'un celler català de la DO Penedès, nova patrocinadora d'aquesta activitat amb la col·laboració de Riedel, la Cooperativa Plana de Vic i el Museu d'Art Modern, on tenen lloc les diverses sessions.

Aquest 13è cicle del Vis à Vis comptarà amb la presència dels següents maridatges culturals:

26 de gener - 19:00h: Aina Clotet i Bodegues Pinord

7 de febrer - 19:00h: Queco Novell i Mas Comtal

9 de febrer - 19:00h: Jordi Basté i Bodegues Torres

21 de febrer - 19:00h: Àngel Llàcer i Vilarnau

23 de febrer - 18:00h: Toni Albà i Can Suriol

28 de febrer - 19:00h: Arnau Tordera (cantant d'Obeses) i Can Descregut

2 de març - 19:00h: Jordi Savall i Domènech.Vidal

9 de març - 19:00h: Núria Feliu i Vins i Bolet

Més informació i entrades, a la web del TR3SC.