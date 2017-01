La campanya #fansDOTerraAlta, impulsada per la Denominació d’Origen Terra Alta per donar a conèixer els seus vins, arrenca l’any amb la participació de Frank Smulders, Master of Wine des de 1992. Smulders va visitar la comarca, la qual coneix des de fa 20 anys, i que sempre ha despertat el seu interès, en especial la seva varietat més emblemàtica: “Des de ben al principi ja vaig sentir un atractiu especial per la garnatxa blanca, elaborada, en general, en cupatge amb altres varietats de raïms. Però quan la tastava als dipòsits, abans del cupatge, sempre era d’una qualitat impressionant”.

Ara, amb el pas del temps, Smulders celebra que cada cop hi hagi més vins monovarietals de garnatxa blanca al mercat, i considera que la Terra Alta té amb aquesta situació una oportunitat única, “perquè no hi ha tants vins de garnatxa blanca al món”. Les bones condicions d’aquesta varietat a la Terra Alta les atribueix a l’altitud de la comarca i al clima, dos factors que aporten frescor al raïm: “La garnatxa blanca de la Terra Alta és plaent, però també té bons nivells d’acidesa i una frescor que fa el vi agradable, amb una bona complexitat i molt atractiu”.

Frank Smulders és considerat un guru en el món del vi. Copropietari d’una empresa de representació de cellers al nord-oest d’Europa, compagina la seva feina d’assessorament a cellers i productors de vi amb la formació vitivinícola, donant conferències per tota Europa i organitzant diferents cursos als Països Baixos.

Campanya #fansDOTerraAlta

La campanya #fansDOTerraAlta està impulsada des del CRDO Terra Alta per a donar a conèixer els seus trets diferenciadors així com la qualitat dels seus vins. Aquí teniu els vídeos de la resta de #fans, el periodistca Víctor Amela, el líder de Mishima, David Carabén, l'escriptora Empar Moliner, i el cuiner Jeroni Castell.