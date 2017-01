La DO Catalunya porta el vi i la cultura catalana a Madrid i a Friburg

La Denominació d’Origen Catalunya continua apostant per la cultura catalana i la seva difusió arreu del món. En el marc de la campanya de col·laboració que la DO Catalunya i l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) va establir fa uns mesos, i que va portar els vins de la DO fins al WOMEX, la fira internacional de músiques del món que se celebra a Santiago de Compostela, ara és el torn de Madrid i Friiburg a Alemanya .

MADferia, 17 de gener

MADferia és la fira d’arts escèniques que se celebra anualment a Madrid durant el mes de gener, i que aquest any tindrà lloc del 17 al 20 de gener. Enguany hi actuaran tres companyies catalanes, entre elles la d’en Guillem Albà, que serà l’espectacle encarregat d’inaugurar oficialment la cita. Els vins de la DO Catalunya seran els maridaran el tret de sortida d’aquesta trobada, considerada com el mercat estatal de referència en l’àmbit de les arts escèniques, així com una excel·lent plataforma i espai de reflexió del sector, amb més de 300 professionals acreditats.

International Kulturbörse Freiburg, del 22 al 25 de gener

Més de 180 actuacions en viu de teatre, cabaret, música i dansa componen aquesta trobada, una fira d’arts escèniques i música en la qual participaran 21 empreses catalanes, i a on hi haurà 11 aparadors de companyies catalanes i un estand propi de Catalunya Creativa (Creative Catalonia), el portal de les indústries culturals catalanes que dóna suport a la promoció a l’estranger de projectes professionals catalans.

També els vins de la DO Catalunya tindran la seva representació en aquest estand, i serviran per acompanyar a tots els artistes, així com a tots aquells promotors, productors i experts del món de l’espectacle que passaran per aquesta fira, una cita que durant la seva edició del 2016 va comptar amb 4.500 visitants entre professionals i públic general.

Sobre el projecte

L’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC), sota el paraigua de Catalunya Creativa (Creative Catalonia), amb una important xarxa d’oficines a Europa, amb seus a Berlín, Brussel·les, Londres i París, treballa per potenciar la representació de les empreses culturals catalanes a fires i esdeveniments internacionals per promocionar els projectes relacionats amb el món de la cultura. La DO Catalunya hi és present en aquestes trobades per tal d’acompanyar als agents culturals i maridar les seves propostes artístiques amb els seus vins.

La Denominació d’Origen Catalunya sempre ha estat una ferma defensora de la cultura. Amb campanyes com La DO Catalunya Surt a Escena ha promocionat el teatre, la música o els llibres amb la premissa que el vi és cultura. Amb aquesta nova col·laboració es busca continuar fent difusió de la cultura vitivinícola del país alhora que es mariden altres manifestacions culturals i artístiques.