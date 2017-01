Daphne Glorian i Mireia Torres, en el  top 10 de les dones més influents del vi de l’estat

“Per a una dona, arribar a dalt de tot en el món del vi, dominat pels homes, és bastant difícil, en un estat masclista com l’espanyol, és encara més impressionant”.

Així comença l’article de la revista britànica The Drink Business, en el que s’ha elaborat una llista de les 10 dones del món del vi més influents de l’estat.

Entre aquestes 10, hi ha Daphne Glorian, responsable del celler Clos i Terrasses i del que està considerat un dels vins més exclusius de Catalunya, el Clos Erasmus, que va obtenir 100 punts Parker en l’últim article sobre vins catalans de Wine Advocate.

Tot i que va néixer a Suïssa, els seus vins els elabora des de 1989 a la DOQ Priorat, a Gratallops, i va ser una de les responsables de la revitalització d’aquesta zona vitivinícola amb René Barbier, Álvaro Palacios i Josep Lluís Pérez.

L’altra catalana en el top 10 és Mireia Torres. Cinquena generació d’una família dedicada al vi, en aquests moments és la responsable del celler Jean Leon i de Torres Priorat.

Enòloga de formació, és també la impulsora i responsable del primer escumós català que ha elaborat Torres i que contra tot pronòstic no està adscrit a cap denominació d’origen. The Drink Business destaca la feina de Mireia Torres per fer-se un lloc i sortir de la llarga ombra de la seva família.

La llista es completa amb enòlogues i empresàries de La Rioja i Ribera de Duero entre d’altres i la revista britànica assegura que aquestes 10 dones, a més de ser veritablement influents en la indústria del vi, són les responsables d’alguns dels millors vins de tot l’estat.