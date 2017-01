El pròxim dijous 26 de gener a les 21h l’Acadèmia Tastavins del Penedès “Sant Humbert” organitza el seu sopar capitular en el que es lliuraran els premis Tastavins 2016.

Els guardons es lliuraran durant l’acte que es farà a la Torre del Gall de Sant Cugat Sesgarrigues i són els següents:

Premi a la millor iniciativa vitivinícola 2016 per Casa Ametller. Per la iniciativa del vi solidari i la promoció dels vins catalans en els seus establiments.

Premi al celler de l’any 2016 per Masia Vallformosa. Per la innovació tècnica i l’aposta dels nous productes.

Premi al viticultor de l’any 2016 per Jordi Mascaró Viñals. Per ser la quarta generació del Camp Gran.

I el Premi al mèrit periodístic 2016 és per al programa Glops de TV3 per apropae la cultura vínica a la societat.

A banda, també s’investirà Acadèmic d’Honor al pianista cec Ignasi Terraza i Acadèmic de Mèrit a l’exalcalde de Santa Fe Marcel Surià.

L'acte també servirà per tancar un any on Tastavins ha obtingut la Creu de Sant Jordi, el premi d'Enoturisme Catalunya i el Banc Sabadell Vijazz Penedès ha celebrat 10 anys de vida.