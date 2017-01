The Wine Business School organitza un tast de vins gratuït i obert a tothom

The Wine Business School, amb seu a l’antic edifici de l’Enològica de Vilafranca del Penedès, organitza "Tasta Vins", una jornada per a gaudir de vins que s'emmarca dins el Postgrau Interuniversitari en Gestió d'Empreses Vitivinícoles. La directora de The Wine Business School, Ester Garcia, i el regidor de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Vilafranca, Joan Manel Montfort, han presentat la proposta que tindrà lloc dissabte 21 de gener a la seu de l’escola universitària, entre les 10h i les 13h del migdia. L'activitat és gratuïta i està oberta a tothom, sota inscripció prèvia.

Els alumnes del diploma de postgrau, ofert per les universitats de Vic i Rovira i Virgili han preparat quatre propostes de comunicació i màrqueting empresarial, que es presentaran als assistents durant una sessió de tast. Segons Garcia, aquest tast "permetrà copsar l'opinió dels consumidors i l’avaluació que fan de diferents aspectes del màrqueting empresarial i conèixer què és important per a ells com a consumidors".

Les inscripcions són obertes a tothom i es poden formalitzar a través del lloc web www.thewinebs.com.