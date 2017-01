Codorníu és l'empresa espanyola més antiga, segons Forbes

Codorníu, amb més de 460 anys d'experiència en l'elaboració de vins i caves de qualitat, ha estat reconeguda per la revista Forbes com l'empresa més antiga de l'Estat espanyol, encapçalant el rànquing que ha donat a conèixer la publicació de les tretze marques amb més recorregut de l'estat.

"Era l'any 1551 quan Jaume Codorníu va decidir dedicar-se a la producció de vins. Un segle després, la família Raventós adquiria la masia que durant més de 460 anys ha estat el cor d'un celler referent en el món del cava. El negoci dels vins s'ha anat consolidant amb l'adquisició de nous cellers d'àmbit nacional i internacional. Actualment, el grup que funciona sota la batuta de Mar Raventós gaudeix d'una salut financera excel·lent en un mercat encara creixent", expliquen a la revista.

Javier Pagès, CEO del Grup: "És un orgull que una publicació de referència a nivell mundial com Forbes reconegui la nostra trajectòria i saber fer. Codorníu fa prop de 500 anys que està en aquest sector, buscant la qualitat, explorant nous caves i vins, i innovant de forma constant. Tenir vinyes i cellers propis és la nostra raó de ser, com també ho és invertir constantment per poder controlar tot el procés d'elaboració i ser els propietaris del nostre futur".

Des dels seus inicis, Codorníu ha estat en mans d'una mateixa família i ja són 18 les generacions que s'han dedicat a cuidar la terra i que han heretat i continuant transmetent la seva filosofia i saber fer.

| foto: Codorníu

Primera a l'Estat espanyol, dissetena mundial

Codorníu també presumeix de ser una de les companyies familiars més antigues del món, concretament la dissetena. Les primeres referències documentades de la marca, que venen del segle XVI, així ho constaten. Precisament aquest segle tindria lloc un esdeveniment que marcaria la història de la casa: l'Anna, l'heredera de la masia Can Codorníu, es va casar amb el viticultor Miquel Raventós. Un casament que determinaria que Codorníu i Raventós fossis els dos cognoms vinculats per sempre amb l'"alma mater" de la companyia.

Al 1914, Manuel Raventós -fill d'en Miquel Raventós- va comprar 3.200 hectàrees d'una terra que ara és dins la DO Costers del Segre, començant a gestar el que avui en dia es coneix com a Grup Codorníu Raventós. Més tard, amb l'objectiu d'ampliar el negoci, han anat adquirint nous cellers en diverses zones de l'Estat espanyol i també a l'estranger. Actualment tenen en propietat deu cellers: Scala Dei, Raimat, Bach, Nuviana, Abadia de Poblet i Codorníu (Catalunya); Bodegas Bilbaínas (La Rioja), Legaris (Ribera del Duero), Artesa (a la vall de Napa, Califòrnia) i Séptima (Mendoza, Argentina). Actualment, el grup té més de 3.000 ha de vinya.