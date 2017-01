Oller del Mas rep prop de 70.000 persones el 2016, un 28% més que l'any anterior

Un total de 69.681 persones han passat per Oller del Mas aquest passat 2016. L'any que ara acaba ha estat estratègic pel celler del Bages que ha rebut diversos premis, entre ells, a la Millor Experiència Enoturística per part de la Generalitat de Catalunya.

Així, Oller del Mas confirma la tendència positiva i el fort interès per l’enoturisme que es complementa amb l’aposta del celler per crear propostes que permetin al visitant viure experiències úniques que van més enllà del vi, integrant el territori, la història i el patrimoni cultural de la zona. Per a ells és una prioritat incorporar en les seves propostes turístiques també a iferents agents del territori. A tot això, tenint en compte la vessant històrica de l’Oller del Mas, i el celler està immers juntament amb les entitats locals, en el projecte Manresa 2022 i el camí Ignasià, que passa per Oller del Mas.

Aquest 2016 es consolida per tant la primera fase del projecte enoturístic del celler, on el visitant gaudeix d’experiències d’un dia a l’Oller del Mas. No obstant, la gran aposta del celler pel territori -i coincidint amb l’aprovació del Pla Especial del nou projecte-, és que el visitant hi faci estada. Per tant, una segona fase vol implicar a diferents agents turístics del territori (restaurants, establiments, propostes d’oci...), de la ciutat i de la comarca com també els altres cellers.

Des de fa 4 anys, el celler ha dedicat molts esforços al turisme internacional que en col·laboració amb l’empresa Castlexperience ha portat a l’Oller del Mas aquest any a 18.130 persones. Del total de turistes internacionals, un 40% prové de EEUU, un 30% d’Anglaterra, un 15% d’Àsia, un 7,5% d’Europa –sense contar Anglaterra-, i el 7,5% restant d’altres zones del món. Es tracta d’un turisme de qualitat, amb un gran interès no només pel vi, sinó pel concepte de celler ecològic i amb un alt valor històric.

El turista nacional, tot i que es fa palesa la tendència creixent d’aquest turisme, és encara inferior al turista internacional. Enguany, han passat pel celler 10.085 visitants i la gran diferència passa pel seu procés de compra. La tradicional visita amb tast ja no és la principal elecció del client, sinó que aquest busca experiències més completes i on s’integrin altres elements com la natura, el paisatge o el patrimoni històric. És per això que el celler prepara per aquest 2017 noves activitats enfocades a viure experiències singulars i irrepetibles a qualsevol altre celler. Aquesta proposta juntament amb la proposta d’allotjament del nou projecte en format bungalow permetrà viure l’enoturisme d’una manera sostenible i completament integrada amb el territori. Un turisme de qualitat, sensibilitzat amb el medi ambient i la natura i que potencia els estàndards de qualitat tan de la denominació d’origen com del turisme de la ciutat.

La situació estratègica del celler, al cor de Catalunya i als peus de Montserrat és un element clau en la seva proposta de valor. Forma part de la DO Pla de Bages on juntament amb 11 cellers més, s’aposta conjuntament per donar qualitat a les propostes turístiques i aportar valor a la tradició històrica de la zona recuperant el patrimoni que tant ens defineix com les barraques de vinya o les tines de pedra seca.

Destaca també l’augment en nombre de visitants en esdeveniments, ja siguin d’empresa, familiars o celebracions diverses registrant-se aquest any 10.190 persones, un nombre molt superior al 2015. Els casaments són també un element clau a l’Oller del Mas on aquest 2016 s’han realitzat 34 casaments amb una proposta conjunta amb el càtering del Restaurant Ospi.

El conjunt de la zona esportiva format pel Restaurant del Golf i les instal·lacions esportives (pàdel, pitch&putt, piscina, camp de futbol i pista de volei platja), han experimentat un creixement exponencial gràcies a l l’oferta de serveis que es posa a l’abast dels clients per complementar la seva visita, ja sigui amb dinar o amb alguna activitat esportiva. El restaurant ha donat servei a 25.270 persones mentre que la zona esportiva ha acollit a 6.006 persones.

Oller del Mas tanca el 2016 amb bon sabor de boca i amb la seguretat de seguir invertint en l’enoturisme com a valor clau de futur. El celler començarà el 2017 amb la recent aprovació del pla especial i l’inici del que serà un projecte enoturístic de referència a nivell mundial. Des del celler ja s’està treballant en les fases d’un futur pròxim on grans apostes turístiques dinamitzaran el territori amb turisme de qualitat.

Sobre Castlexperience

Castlexperience és una empresa dedicada a la realització d’excursions diàries des de Barcelona en anglès, amb l’objectiu de donar a conèixer la cultura catalana als visitants de la nostra terra a través de l’enologia i la gastronomia. En totes les rutes s’inclou una visita guiada i tast de vins a l’Oller del Mas, on aquest any han contribuït amb més de 18.000 clients.

Més enllà d’un tour, Castlexperience és una manera diferent d’apropar-se a la cultura d’un país a través dels seus vins i la seva gastronomia. Experiències que fugen del model de tour tradicional i busquen pausadament el plaer dels sentits, fent que el visitant aconsegueixi integrar-se i captar l’armonia i idiosincràsia del lloc que visita. Més informació, a castlexperience.com.