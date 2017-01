Mas Doix Salanques 2014: tot a punt per gaudir

Mas Doix Salanques 2014 DOQ Priorat Etiquetat en català PVP. Aprox. 32€ Tel.: 628 800 466 Web: www.masdoix.com Lligat a la viticultura des de fa cinc generacions, Mas Doix és un celler creat per la famílies Doix i Llagostera el 1998, quan van reprendre l’elaboració de vins, iniciada en 1850 i interrompuda per la fil·loxera. La medalla d’or obtinguda a l'Exposició Universal de Barcelona de 1888 i la medalla de plata guanyada a l'Exposició Universal de París de 1878 són testimoni de la cura amb la que cuidava les seves vinyes i la qualitat dels vins que elaborava Joan Extrems Doix, avi de Joan Doix, el refundador del celler. Després de la fil·loxera, el 1902 es van plantar de nou garnatxes i carinyenes, que s’entraven a la cooperativa de Poboleda, fins que es va reiniciar el procés d’elaboració al celler propi el 1999. Les vinyes del celler estan ubicades en costers amb sòls pissarrosos de llicorella, amb ceps els més vels dels quals tenen edats que oscil·len entre els 70 i els 100 anys, amb baixos rendiments de 400gr de raïm per cep. Les 12 hectàrees estan distribuïdes en cinc finques: Doix, la finca més especial del celler, amb 3 hectàrees plantades amb garnatxes i carinyena de 85 anys; Les Crestes, amb 3 hectàrees plantades amb garnatxa i merlot; Mas de l’Ossó, amb 4 hectàrees de garnatxa, merlot i sirà; Els Ullastres, d’una hectàrea plantada amb garnatxa; i La Veneta, una hectàrea de cabernet sauvignon. Des de 1999 disposen de 4 hectàrees més de viticultors de la zona, exclusivament de costers de vinyes velles de garnatxa i carinyena. Elaboren quatre vins negres, el més al de gamma dels quals, el 1902, té un preu de venda d'uns 200 euros, seguit del Mas Doix (80 euros aproximadament), el Salanques, i el Les Crestes (uns 18 euros). Les vinyes del Salanques estan situades en costers de llicorella entre 350 i 500 metres sobre el nivell del mar. Els raïms provenen de vinyes velles de garnatxa i carinyena i d’altres més joves de sirà, que es combinen en una proporció de 65% garnatxa, 25% carinyena i 10% de sirà. Per a l'elaboració, es va fer una selecció de raïms a la vinya i a l’entrada al celler, amb una doble taula de selecció manual, i es van vinificar per separat els raïms de cada parcel·la i varietat. Posteriorment, el vi va fer una criança de 14 mesos en bótes noves i de segon vi de roure francès. D'aquesta anyada del 2014, l'abril del 2016 se'n van embotellar 16.000 ampolles, que no es van clarificar ni filtrar, per conservar tota la riquesa de matisos del raïm.

És un vi de color granat amb el voraviu de robí, que insinua la vitalitat d'un vi encara relativament jove. Les aromés a la copa són molt intenses, amb notes de magrana, de cirera madura i punts cítrics de taronja i notes florals de viola i d'herbes aromàtiques -farigola i bergamota- que un cop a la boca, donen pas a la regalèssia i la vainilla, amb un punt lacti llaminer típic de la garnatxa al punt òptim de maduració. La sensació en boca és la dels millors vins prioratins: de potència agradable, d'una corpulència rodona i llaminera que encara conserva un punt de frescor que el fa cruixent i elegant i que suggereix una bona evolució en ampolla d'uns quants anys més.

Es tracta, doncs, d'un vi del Priorat que per característiques organolèptiques -les que es perceben a través dels sentits- se situa entre els de gamma alta, mentre que per preu està a un nivell mitjà (sí, poc més de 30 euros és un preu mitjà per un bon vi prioratí). És dels que combinen en un equilibri deliciós la potència amb la frescor, l'elegància amb la complexitat dels matisos, i tot amb una facilitat que confirma que per apreciar els bons vins no cal ser un expert, només cal estar disposat a gaudir-ne.