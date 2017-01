Els Premis Vinari es colen a Santa Caterina

| Mercats amb DO

L’any nou dels Vinari arrenca amb una nova activitat de promoció dels vins catalans. En aquesta ocasió, es tracta d’una sessió de tast de vins guardonats al certamen dins el cicle "Mercats amb DO", que des, de fa uns anys organitza l’Associació Enjoy Wine a Santa Caterina de Barcelona.

Aquesta activitat tindrà lloc el divendres 27 de gener a partir de les 19.30h de la tarda a la sala de tast (primer pis del mercat) i inclourà el tast de sis referències, entre les quals, vins de modalitats i mètodes d’elaboració diferents (vins tranquils i escumosos). El sommelier Guillem Panisello dirigirà l'activitat en la qual es podran tastar els següents vins: Jaume Giró i Giró Selecte Gran Reserva Brut Nature 2008 i entendre perquè es va endur el premi al millor escumós de l’edició 2016; el vi guanyador del Premi a la Millor Etiqueta, Negre de Folls 2015 de Vins de Pedra (DO Conca de Barberà); i el Vi de Panses de Vinyes dels Aspres (DO Empordà) que es va endur una medalla de bronze a la passada edició del concurs; l'Ilercavònia 2015, d'Altavins Viticultors (DO Terra Alta), guardonat amb un Vinari de Plata a la categoria de blancs joves; entre d'altres sorpreses més.

La reserva per participar a la sessió es pot realitzar a través del lloc web: dosantacaterina.cat. A més d’aquesta sessió, el calendari d’activitats del cicle "Mercats amb DO" per als propers mesos inclou:

13 de gener: Música i vi, en la qual, a través de la música, es proposa esbrinar quins són els sis vins que es tasten durant la sessió.

20 de gener: DO Alella. Tast dirigit de vins d’aquesta denominació d’origen.

27 de gener: Premis Vinari. Vins guardonats al concurs de vins catalans.

3 de febrer: DO Catalunya. Tast dirigit de vins d’aquesta denominació d’origen.

17 de febrer: DO Tarragona. Tast dirigit de vins d’aquesta denominació d’origen.

03 de març: Música i vi

24 de març: Montsant. Celler sota la Serra Major . Tast dirigit de vins d’aquesta denominació d’origen.

7 d'abril: DO Costers del Segre. Tast dirigit de vins d'aquesta denominació d'origen.

5 de maig: Música i vi

12 de maig: DO Terra Alta. Tast dirigit de vins d’aquesta denominació d’origen.

L’Associació Enjoy Wine, un grup de formadors en cava i experts en maridatges, organitza aquest cicle de Mercats amb DO de la mà de Mercats de Barcelona, l’INCAVI, l’Institut del Cava, totes les DO de Catalunya, les associacions de mercats, el Club Tr3sc i el Club La Vanguardia.