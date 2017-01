Avgvstvs Forvm és reconegut per l'RScat com a pime compromesa amb la sostenibilitat

Ja des del moment del seu naixement fa més de 25 anys, Cellers Avgvstvm Forvm ha produït sempre els seus vins i vinagres d'acord amb unes normes de Responsabilitat Social avançades.

El portal RScat del Consell de Relacions Laborals, integrat pel Govern i les organitzacions sindicals i empresarials més reconegudes de Catalunya, ha atorgat aquest reconeixement pel valor afegit que representen les seves pràctiques d'assoliment d'un circut productiu i metodològic de qualitat integrada.

També es destaca el seu creixement sostenible, la innovació contínua dels seus productes i l'obtenció de la certificació IFS + de cultiu ecològic. A nivell de relacions laborals, el portal RScat ha volgut premiar el foment de la motivació i la cohesió de grup que Cellers Avgvstvs Forvm promou amb mesures com les jornades flexibles per conciliar vida laboral i familiar o els increments salarials per sobre el conveni d'aplicació.

L’empresa

Cellers Avgvstvs Forvm és un petit celler de caràcter familiar que es troba al poble de Sant Vicenç de Calders, pertanyent al municipi d'El Vendrell, capital de la comarca del Baix Penedès (Tarragona). Al 1982 els propietaris van adquirir la propietat Les Deveses, just on antigament passava la Via Augusta, a pocs quilòmetres de l'Arc de Barà, actualment Patrimoni de la Humanitat. Per aquesta raó els noms dels seus vins i el seu logotip fan sempre referència al passat romà d'aquest paratge.

Cellers Avgvstvs Forvm té dues línies de productes: els vinagres gourmets i els vins. El celler va incrementar al 2015 la seva facturació en un 9% fins a arribar a 1,65 milions d'euros, exportant els seus vinagres, un dels seus productes estrella, a més de 30 països de tot el món, sobretot a Austràlia i Nova Zelanda, Canadà i els Estats Units; i Anglaterra, Holanda, Bèlgica i Alemanya. Japó s'ha convertit també en un altre dels mercats importants per als seus vinagres i des de 2015 comença a treballar amb Corea del Sud, Colòmbia, Perú i Tailàndia.

La producció de Cellers Avgvstvs Forvm es distribueix en 220.000 ampolles de vinagres Chardonnay, Cabernet Sauvignon i Merlot; i prop de 100.000 ampolles de vins.