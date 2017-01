Es pot tornar a veure el documental «Priorat» emès per TV3, durant una setmana

| Televisió de Catalunya

El programa "Sense ficció" d’aquest dimarts 3 de gener ha estrenat el documental Priorat (TV3, 21.55h), sobre la història de la comarca i la revolució viscuda en el sector vitivinícola en els darrers trenta anys. Una revolució explicada a través dels seus impulsors, els popularment coneguts com als "Cinc Magnífics": René Barbier, Daphne Glorian-Solomon, Álvaro Palacios, Josep Lluís Pérez i Carles Pastrana.

El documental explica com ha estat possible una transformació en aquest sector, que en uns anys ha vist nàixer a un gran nombre de cellers i ha posat alguns dels seus vins entre els més cotitzats de tot el món.

Priorat és una coproducció de Lastor Media, Un Capricho Producciones i Televisió de Catalunya i ha estat dirigida David Fernández de Castro. Fins a la data, ha rebut diversos reconeixements, com el Premi Ciutat de Reus i el Premi del Públic a Memorimage, Festival Internacional de Cinema de Reus 2016; o el Premi Vi Català del Most Festival Internacional també d’aquest any.

El podeu mirar de nou fins dimarts vinent aquí.