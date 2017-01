La Guia d’enoturisme del Penedès de Lluís Tolosa opta a ser la millor del món

El jurat de The Gourmand Awards ha anunciat que la Guia d'Enoturisme del Penedès ha rebut el premi nacional en la categoria Best Wine Tourism Book.

El President del jurat Gourmand World Cookbook Awards ha dit que "Lluís Tolosa és un dels millors escriptors del vi d'Europa, amb un enfocament sobre Catalunya, i expert en tots els vins d'Espanya. És independent i molt professional. Aquesta nova guia és un veritable plaer".

Des d'enoturismePENEDÈS conjuntament amb tots els que han participat en aquest gran projecte, comparteixen l’alegria i celebren molt aquest premi.

Un reconeixement a la gran tasca que ha dut a terme en Lluís Tolosa, amb l'edició de la Guia d'Enoturisme del Penedès i també, un premi pel Penedès, que dia a dia treballa per posicionar el territori com a destinació enoturística.

Aquesta guia ha rebut el suport de Diputació de Barcelona, Denominació d’Origen Penedès, Diputació de Tarragona i enoturismePENEDÈS, a més d’altres entitats del territori.

Després d'aquest premi, la Guia d'Enoturisme del Penedès competirà amb guanyadors d'altres països, pel reconeixement de "The Best in the World", els resultats s'anunciaran el pròxim mes de maig a la Cerimònia anual de Gourmand Awards a Yantai, a la Xina.