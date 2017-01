Els nous Vins de Vila de Cellers Unió volen deixar que el terrer s’expressi

Un Vi de Vila de la DOQ Priorat no és qualsevol cosa. Ara que tot just sabem que aquesta denominació d’origen qualificada vol repensar els seus vins per tal que cada un d’ells expressi al màxim el lloc d’on provenen, des de Celler Unió en treuen dos al mercat.

Són el Llicorella blanc i el Llicorella negre. Fins ara, la DOQ Priorat ha delimitat una sèrie de zones, dotze en total:

Vila de BELLMUNT

Vila de SCALA DEI

Vila de GRATALLOPS

Vila DEL LLOAR

MASOS DE FALSET

Vila de LA MORERA

Vila de POBOLEDA

Vila de PORRERA

SOLANES DEL MOLAR

Vila de TORROJA

Vila de LA VILELLA ALTA

Vila de LA VILELLA BAIXA

La majoria es corresponen amb les delimitacions polítiques dels municipis amb el nom del qual s’identifiquen, però no totes. És el cas de Poboleda, per exemple, que la zona delimitada engloba tot el municipi però també una part de La Morera del Montsant.

Precisament és aquesta zona la que volen, des de Cellers Unió que quedi envasada en una ampolla. “Volem que la gent quan el tasti identifiqui un terrer, un lloc determinat del Priorat, però no qualsevol, sinó aquest en concret”. Així ho assegurava el tècnic del celler de Poboleda de Cellers Unió, Jordi Puxeu.

És per això que tant amb el blanc com amb el negre d’aquests vins de vila, han decidit prescindir de la criança en fusta, sinó del tot, com en el cas del blanc, sí el màxim possible, per aconseguir que sigui la terra i la fruita la que s’expressi.

“No volíem jugar amb l’envelliment, i no volíem que fos aquest procés el que pogués amagar o dissimular altres característiques pròpies de la terra, del clima, de l’orografia, de l’altitud o de la temperatura del lloc on han sortit els raïms que després s’han convertit en vi” afirma Puxeu. “Volíem que fos un vi tal com raja, divertit, que permeti envellir en ampolla sense problemes però que en el moment d’obrir-lo ja el puguis gaudir. Uns vins fàcils però no senzills ni simples”

Amb aquesta filosofia han nascut els Vi de Vila Llicorella blanc i el negre. El primer és un monovarietal Pedro Ximenes. Un vi singular, però amb una varietat pròpia del Priorat. Puxeu recorda que aquest és un raïm que s’havia deixat de fer servir perquè és una mica delicat. “Tendeix a passar-se molt aviat, però tampoc et fa patir que agafi malalties. Ara bé, en aquest cultiu l’analítica és només complementària a l’hora de determinar el moment de la collita. Ens refiem de la vista i per això és fàcil que en funció de l’anyada el grau sigui un o altre. L’avantatge és que les vinyes de Pedro Ximenes en general totes tenen 25 o 30 anys”.

La particularitat d’aquest vi és que, pensant amb el sud de la península, tothom s’imagina un vi més aviat dolç “però aquesta varietat pot fer un vi sec, de fet el fa, amb un color una mica més pujat, que ja ens agrada i tot i que tenim clar que potser des d’un punt de vista aromàtic li costa expressar-se, guanya molt en ampolla i evoluciona molt bé”, afirma el tècnic del celler de Poboleda.

Pel que fa al vi de vila Llicorella negra, és un cupatge de garnatxa i carinyena. Passa per fusta 2 o 3 mesos, “el temps just perquè la traça de fusta sigui imperceptible”, diu el tècnic i després acaba la criança en dipòsit de petit volum d’un polímer que té una certa porositat, com la fusta però que en canvi no aporta cap element al vi. “Que ningú s’equivoqui. No és un vi jove".

Així les coses, i per primer cop, Cellers Unió treuen al mercat aquests dos vins de vila, certificats per la DOQ Priorat.

Recordem que tot i que no està estipulat que un vi de vila sigui de més qualitat que qualsevol altre de la denominació d’origen, els controls que es fan per aconseguir aquest qualificatiu són més estrictes i per tant, tothom associa que un Vi de Vila, és d'una qualitat més alta, encara que només sigui perquè s’associa a un control més rigorós.

Més enllà de tot, el responsable d’aquests dos vins, Jordi Puxeu, dels quals se n’han fet 2000 ampolles de cada un, assegura que està molt content i orgullós del resultat. “És diferent, és com tenir una joguina nova”.