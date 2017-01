Clot d’encís 2015: els nous aires terraltencs

Sant Josep Vins

DO Terra Alta

Preu aproximat 3,75€

Web: santjosepwines.com

Clot d'encís negre, el vi jove de Sant Josep Vins -la cooperativa agrícola de Bot a la DO Terra Alta-, germà de l’emblemàtic “Llàgrimes de Tardor” també d’aquest celler, s’ha alçat en aquesta quarta edició amb el Premi Vinari d’Or al Millor Vi Negre Jove. El guardonat de la família terraltenca és un cupatge de garnatxa negra, syrah i una punta de samsó.

Des de la collita de 1996, el Clot d’encís és una de les marques més modernes que es produeixen a la cooperativa. Precisament amb aquesta gamma, es passa d’un estil tradicional a un gust més contemporani, adaptant-se als nous aires, embotellant vins fàcils de beure i per a tothom. I tot això ho fa amb una relació qualitat-preu aclaparadora: l’ampolla surt per menys de 4 euros. Immillorable!

La família dels Clot es completa amb una versió rosada i dues blanques, una elaborada amb raïm de varietats blanques, i l’altra de tall més modern, un “blanc de negres” elaborat exclusivament amb garnatxa negra. A més del Clot d’encís mistela blanca i el ranci.

Clot, forat, sot

Fins a dia d’avui, i ja han passat 20 anys, el Clot d’encís ha tingut molt èxit al mercat. Elegant i innovador, vesteix una etiqueta moderna i tap de rosca. Què la comoditat i la facilitat de beure vagin primer!

La seva imatge es reinventa amb la sortida al mercat del “Blanc de Negres 2012”. Actualment té una etiqueta blanca amb les lletres “CLOT” perforades, que descobreixen l’interior de l’ampolla. Des del celler diuen que el significat del nom Clot d’encís s’explica a través de la ubicació del poble de Bot, que està ensotat en relació al paisatge característic de la plana terraltenca. Aquesta singularitat fa que el municipi de Bot quedi en un forat, amagat als ulls de l’observador des de la majoria d’indrets de la plana, pel que és necessari apropar-se molt al poble per veure’l.

Nascut de cooperativa, on la garnatxa és la protagonista

La cooperativa Agrícola Sant Josep es funda el 1962. Una comunitat de més de 300 socis i 750 hectàrees de conreus, on cal recordar que estem a la terra de les garnatxes com a protagonistes. També produeixen oli d’oliva, fruita dolça i fruits secs, com les ametlles.

Els vins són 100% collita pròpia amb una ferma aposta per la qualitat del raïm i respecte pel medi ambient. Per això, seleccionen a les parcel·les i trien els grans a collir, sempre en el moment òptim de maduresa de la fruita, i vinifiquen per separat les varietats i segons les qualitats. Aquesta política permet obtenir un alt estàndard de qualitat en els vins i facilita la selecció per als vins monovarietals.

En el Clot d’encís negre 2015 la verema es fa manual i mecànica, seguint la rigorosa política de qualitat. La majoria del cupatge és de garnatxa negra (59%) amb unes parts de syrah (30%) i samsó (11%). Les tres varietats per separat fermenten a temperatura controlada entre 8 i 14 dies. Un cop s’ha acabat la fermentació, es tasta cada varietat per fer el cupatge o la barreja de les parts i després s’estabilitza per embotellar-lo a la primavera.

I a la copa?

El resultat cruix seductor: aromes de molta fruita vermella (maduixa, gerd i cirera) amb un bon record d’herbes mediterrànies amables en nas. Es recomana consumir-lo una mica fresquet, entre 14-16ºC, per apreciar més aquest perfil afruitat i golós.

No hi ha dubte que estem davant d’un vi que també apunta maneres de campió a la taula, ja que pot maridar molt bé amb gran varietat de plats i tapes. Un vi que fa una revisió de la garnatxa de la regió tractada amb mà de seda. Sabors d’ahir però amb elaboracions d’avui. El mateix camí que ha seguit la gastronomia del nostre país i que tants èxits veu per tot arreu.

Un gran encert de Sant Josep Vins que surt tant bo que repetiràs segur.