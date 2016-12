Guardons i puntuacions dels vins catalans, el més llegit del 2016

No hi ha discussió: els resultats dels concursos i puntuacions dels vins catalans atrapen. Així mateix ho demostra el ranking de les notícies més llegides d’aquest 2016 al vadevi.cat, en el qual hi destaquen entre les deu primeres el llistat de puntuats o guardonats als Premis Vinari, a la Guia de Vins de Catalunya i a la llista Parker.

El cava també és protagonista d’algunes de les notícies més clicades, així com els diversos episodis que han viscut enguany a can Freixenet, que tampoc escapen de l’interès del lector. Una entrevista al cantant i ara diputat de Junts pel Sí Lluís Llach tanca el ranking dels top ten d’aquest any.

Les deu notícies, de més a menys lectures, són:

1. Luis Gutiérrez veu "provincià" que a Catalunya creixi el consum "només de vi català

Una de les notícies més controvertides d'aquest 2016, en la qual el tastador de Parker analitza el sector vitivinícola de Catalunya i en publica un article, titulat Catalunya: time to wake up a la revista de vins nord-americana Wine Advocate.

2. Llistat de guardonats dels Premis Vinari 2016

Relació completa dels vins guanyadors dels Premis Vinari d'aquest 2016, en què es va celebrar la quarta edició del certamen.

3. Els cavistes extremenys s’enfronten a la DO Cava i demanen ajuda a l’estat

Aquesta notícia recull les inquietuds dels elaboradors de Cava a Extremadura i el seu desacord en què el Consell Regulador del Cava posi límit a les noves plantacions.

4. Parker aprova Priorat, valora Penedès i qüestiona la resta de vins catalans

Inclou el llistat i les puntuacions dels més de sis-cents vins que ha tastat Luis Gutiérrez aquest 2016 per la revista Wine Advocate.

5. Luis Gutiérrez: “El Priorat és una regió fascinant i encara està en la seva infantesa”

El tastador explica com veu la regió vitivinícola de la DOQ Priorat en un article que titula Priorat: keep on moving.

6. El cava no català, bat rècord

El CRDO Cava publicava xifres sobre la previsió del consum de cava a la campanya de Nadal; i tot i que no es menciona enlloc el boicot, productors extremenys i aragonesos haurien reconegut que la situació Catalunya-Espanya els podria beneficiar en detriment del cava català.

7. La família Ferrer no pot comprar el 51% de Freixenet

Freixenet ha estat en el punt de mira informatiu d'aquest 2016 sobretot pels moviments que s'estan plantejant al voltant de la seva propietat. En aquesta notícia, s'avançava que la família no podia adquirir la majoria de les accions de la marca.

8. Pater 2013 i Molí dels Capellans Trepat 2014, els millors de la Guia de Vins 2017

La Guia de Vins de Catalunya va presentar la seva novena edició en un acte celebrat al Liceu de Barcelona. Aquest enllaç porta a la notícia que dóna a conèixer els guanyadors d'aquest 2016.

9. Luis Gutiérrez: “A Catalunya hi ha ‘riojitis’, especialment a Barcelona”

En una entrevista concedida al Vadevi.cat, el tastador explica en què consisteix la seva feina i parla de com veu el sector vitivinícola de Catalunya.

10. Lluís Llach: “M’avergonyeix que un japonès em pregunti perquè no hi ha vins del Priorat a Barcelona”

Entrevista al cantant i actual diputat de JxSí al Parlament de Catalunya, Lluís Llach, en la qual analitza el present d'un sector, el del vi, que ell entén com a estratègic i amb un enorme potencial.