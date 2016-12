La DO Empordà s'indigna amb la crítica de Luis Gutiérrez i en lamenta el to

L’article de Luis Gutiérrez sobre els vins catalans publicat a la revista Wine Advocate de Robert Parker no ha caigut gens bé a la DO Empordà. Recordem que assegurava literalment: "Llocs amb un potencial increïble com l’Empordà haurien d’estar inundats de projectes joves (nous o rellançats) i produint vins excitants; però trobo extremadament difícil excitar-me amb qualsevol cosa que no sigui Vinyes d’Olivardots. Uf, al menys en puc citar un!"

El president de la DO Empordà, Xavier Albertí, ha assegurat en declaracions a VADEVI.cat que les afirmacions de Gutiérrez, han provocat força indignació entre els elaboradors d’aquesta denominació d’origen.

Recorda que tant a l’Empordà com a la resta de Catalunya, ningú pot dir que els productors i elaboradors no s’estiguin movent en tots els àmbits, que no hi hagi projectes joves o renovats i que no es faci amb una molt bona qualitat.

Albertí entén que tothom pot tenir la seva opinió, però lamenta el to de l’article i afirma que “aquestes opinions no ajuden”

El president de la DO Empordà també s’ha referit a una altra de les afirmacions polèmiques de Gutiérrez en les que deia: "Sé que molta gent s’enfadarà, però veig com augmenta erròniament la tendència a Catalunya de consumir només vins catalans. Són persones del món del vi que no saben què passa al món de vi a la resta de l’Estat espanyol. I s’autoanomenen professionals i experts! Em fa riure... O més ben dit, em fa plorar perquè creia que estàvem per sobre d’aquest provincianisme, que sembla que està tornant. Crec que ha arribat l’hora de despertar!"

Albertí es mostra sorprès ja que diu “parteix d’una base errònia, quan ara tot just comencem a consumir els nostres vins. I això no ho dic jo, és una qüestió estadística. A part de que em sembla que és el més natural que a Catalunya es consumeixin vins catalans, i això sempre, sense deixar de mirar el que es fa a fora. Luis Gutiérrez és de Madrid i segurament deu tenir una visió una mica centralista del món del vi a nivell estatal. Potser és per això que diu el que diu”.

“Segurament ens queda molta a feina a fer, no ho dubtem, però no ens poden dir que no hi estiguem treballant i amb una cura i qualitat indubtable” diu Albertí.

Ara bé, el president de la DO Empordà recorda que al final és una opinió personal d’una persona determinada, “no sóc partidari de magnificar-ho perquè correm el risc de donar-li més importància de la que realment té. No ho hem d'elevar a nivell de càtedra”.

En el cantó d’aspectes positius de l’article, Albertí, remarca que a part de Priorat i Penedès, faci esment també a la seva DO, “lamento el to, però recordem que considera que és una zona amb un gran potencial i això està molt bé. Llàstima que no sigui més equànime”.