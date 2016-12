Propostes per Cap d'Any: Blanc per la carn i bombolles per al peix

Encara queda una gran cita d’aquestes festes en què prepararem àpats especials. Com que la tradició, a diferència de Nadal, no marca quins són els plats imprescindibles, el sommelier Arnau Marco ens en proposa un de carn i un de peix. I de nou posa sobre la taula, mai millor dit, dues opcions per si us decidiu per una línia més tradicional o teniu un punt agosarat per tastar coses noves. I atenció, algunes indicacions sobre allò que hauríem d'evitar.

ÀNEC ROSTIT AMB PERES

Aquest plat és un dels més llaminers dels que acostumem a gaudir en aquestes festes. L’ànec cuinat a poc a poc va deixant anar els seus greixos i va confitant les seves carns, que es separen de l’ós i es tornen més delicades, guanyant un perfum de pera molt seductor.

Tradicional - Almodí blanc Altavins Viticultors

Estem tips de tant menjar aquestes festes i necessitem refrescar-nos i tornar a gaudir dels perfums del menjar, així que escollim aquest vi blanc sobre lies elaborat amb una garnatxa blanca extraordinària.

És un maridatge excepcional per la seva madura ànima de codony i anissos, que parlen el mateix idioma que aquesta pera convertida en llaminadura. L’acidesa cruixent d’aquest vi farà una gran feina amb els greixos i arrastrarà les fibres de l’ànec.

Atrevit -Vernatxa Celler Frisach

Tornem a la Terra Alta i repetim amb la garnatxa blanca, en aquest cas, en la seva versió més tradicional de la regió, un vi brisat. Vernatxa té aquesta densitat generosa dels vins blancs de la regió però no perd en cap moment una frescor cítrica i exòtica, que balla dolçament amb la pera madura i els anisats profunds.

És un maridatge que surt sol, només cal imaginar l’ànec dolcenc i amorosit per la cultura del xup-xup en conjunció amb aquests tanins que s’enduen els greixos, i una acidesa fruit de la concentració de vinya vella que empenyen l’harmonia fins el final de la boca. La combinació amb la pera serà màgica al trobar-se tants punts en comú en els aromes de fruita madura i en l’amorosiment gustatiu.

Errors Comuns - Vi Negre Intens

En la cuina de Nadal hi ha molts elements suavitzats i endolcits per les coccions lentes, i que no accepten especialment bé els vins negres astringents i concentrats. El motiu és que les dolçors encara tornen més intensos aquests tanins i l’acidesa d’aquests vins tan madurs no acostuma a poder netejar amb facilitat les nostre papil·les.

LLOBARRO AL FORN AMB PATATES

El llobarro és clàssic per aquestes festes. La seva textura fina, la delicada gelatina i el seu gust profund a mar fan que sigui una deliciosa opció.

Tradicional - Clos Pons Sisquella

Aquest vi de garnacha blanca, albariño i moscatell, amb una lleugera criança en fusta, és molt interessant per combinar amb peixos com el llobarro. El seu perfum lleugerament marcat per la fusta, amb notes cítriques i florals respectarà el peix però n’enriquirà l’aroma general. L’acidesa refrescarà i els tanins del vi capturaran la gelatina del peix, a la vegada que sentirem una unió del gust marí amb les notes salines del vi.

Atrevit - Microcosmos Rosé Brut Nature

En aquest cas apostem per un cava rosat com una manera atrevida de sumar-hi al propi perfum del peix, aromes de fruits vermells i herbacis, que hi faran un contrast divertit però que respectarà al peix.

Els petits tanins que hi trobarem seran d’ajuda per capturar greixos i la seva major estructura a la boca ens ajudarà a equiparar textures amb les gelatines.

Errors Comuns - Blancs frescos i sense estructura, en moltes ocasions poden quedar-se curts a nivell de concentració per equilibrar la textura.

Arnau Marco és sommelier, consultor i professor al curs de sommelier dels Jesuïtes Sarrià - Sant Ignasi