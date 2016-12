El Priorat reorganitza els seus vins

| Foto: DOQ Priorat

El Priorat canviarà les classificacions. La denominació ha obert un procés per a la creació de noves categories dels seus vins. Segons confirma a Vadevi.cat el director general de l’INCAVI Salvador Puig, el projecte està en marxa tot i que "es troba en una fase molt inicial i encara falten molts passos perquè esdevingui una realitat".

"La DOQ té una història, trajectòria i qualitat que els permet fer-se aquest plantejament", explica Puig en referència a la categorització. "De fet, des de l’INCAVI ho veiem molt bé perquè ajuda a la diferenciació i al prestigi de vins i cellers que estan fent molt bona feina", afegeix.

Segons Puig, "el factor clau i determinant per a diferenciar vins hauria de ser la zona on s’ha elaborat el vi”, però aquestes classificacions també incorporaran requisits sobre el rendiment per hectàrea permès, l’edat de les vinyes o la traçabilitat de la vinya i el reconeixement local i internacional, entre d’altres.

En tot cas, les categories que s’està valorant crear són:

Vi Regional: per a vins procedents de raïms de municipis de la DOQ, amb control del rendiment per hectàrea.

Vi de Vila: identificaria vins de finques procedents d’una àrea geogràfica en concret i on també hi hauria control de rendiment per hectàrea.

Vi de Paratge: per a vins que s’obtinguin en un indret o "paratge" concret; amb rendiments controlats per hectàrea i possible edat mínima dels ceps.

Vi de Vinya Classificada: vi d’una finca o nombre de finques d’una zona (paratge) d’un municipi; control del rendiment màxim, edat mínima dels ceps, traçabilitat a la vinya i reconeixement local i internacional.

Gran Vi de Vinya Classificada: vi produït amb raïm d’una finca, amb rendiments baixos per hectàrea, edat mínima de les vinyes, traçabilitat a la vinya i reconeixement local i internacional; tipus de viticultura i mètodes de treball controlats.

De moment, segons Puig, només s’ha iniciat el tràmit del vi de vila, però la seva aprovació definitiva –que ha de venir de la Unió Europea- pot trigar encara algun temps. "Els tràmits per a fer canvis en els plecs de condicions d’una denominació d’origen són molt llargs, especialment si es tracta de canvis importants com aquest que es planteja la DOQ".

En tot cas, insisteix, "ni els noms ni els plecs de condicions són definitius, encara hi ha molt camí per recórrer. Cal tenir en compte el punt de vista legal, comercial, idiomàtic... És important que s’entengui el concepte i es pugui dur a terme de la manera més precisa i adequada possible", explica el director de l’INCAVI.

Aquesta nova classificació, per cert, no seria incompatible amb els actuals vins de finca que actualment ja categoritzen els vins catalans. “Entenem que els vins de finca es podrien entroncar amb els vins de finca classificada o els grans vins de finca classificada; hauria de ser perfectament compatible, però com us dic, tot està encara molt obert i en procés de definició”, conclou el director.

Luis Gutiérrez en parla a l’article “Priorat: keep on moving”

El tastador de vins de Robert Parker a Catalunya, Luis Gutiérrez, avançava alguns detalls d’aquesta nova classificació en l’article sobre el Priorat publicat al mes d’octubre a la revista The Wine Advocate. A “Priorat, keep on moving” avança quines podrien ser aquestes categories i vaticina que “quatre o cinc d’aquestes categories seran una realitat aviat”. A més, afegeix, "aquest projecte pot obrir amb el temps nous camins a altres denominacions d’origen" elaboradores de vi. Aquest article es podrà consultar en les properes hores al vadevi.cat.