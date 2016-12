Cossetània Brut: la jove estrella dels Premis Vinari 2016

Castell d’Or

DO Cava

Preu aproximat 5,7€

Web: www.castelldor.com

De l’art i la passió per a elaborar grans escumosos neix el Cossetània, un cava on la combinació de xarel·lo, macabeu i parellada li dóna un gran equilibri i frescor. Elaborat per Castell d’Or, destaca espectacularment entre els escumosos joves, una categoria que engloba tots els vins escumosos que reposen a la cava fent una segona fermentació en ampolla de 9 a 15 mesos. Així doncs, una jove estrella que s’ha de conèixer i degustar. I si us pregunten per un escumós de bona relació qualitat-preu i amb els de quedar bé perquè agrada a tothom, aquesta és una de les apostes més segures.

Nou cooperatives fan Castell d’Or

Castell d’Or és una empresa creada el 2005 per un grup de cellers cooperatius de diferents parts de Catalunya. Tots els raïms per a elaborar els vins i caves provenen de vinyes pròpies dels socis. En total són nou cooperatives: la de Barberà de la Conca, Bellvei del Penedès, L'Arboç, L'Espluga de Francolí, La Nou de Gaià, Solivella, Vila-rodona, Vimbodí i Vinaixa. S’uneixen per compartir processos d’elaboració, envasat i comercialització de vins, caves i olis de gran qualitat, i d’aquesta manera arribar més lluny, a més llocs de Catalunya i a diversos mercats internacionals. És exemplar la seva xarxa d’agrobotigues i distribució per donar a conèixer els seus productes arreu del món.

El nom fa història

A Joc de Trons es recupera l’èpica de les tribus de les Illes Britàniques. En aquesta línia, Castell d’Or també ret homenatge a mil·lennis de tradició agrícola a la comarca del Penedès i anomena aquest cava amb el nom de la tribu ibera dels “Cossetans”. Ells cultivaven i habitaven el Penedès del segle VI a.C. Ara, des de les cooperatives continuen perpetuant els segles de conreu i vinya, aportant la matèria primes per elaborar caves de gran frescor, elegància i finesa, com així han estat reconeguts pel jurat dels Premis Vinari. I no només el jove de la família s’enduu medalla cap a casa, sinó que dues anyades més del Cossetània Gran Reserva també rebia dos premis durant la gala: l’anyada 2011 guanyava el Premi Vinari de Plata Escumosos Gran Reserva, i l’anyada 2007, el Vinari de Plata Escumosos Antigues Reserves. La feina ben feta, té premi.

En l’elaboració del Cossetània Brut s’ha tingut cura del detall i ha tingut una criança justa, un temps en rima de 14 mesos a les caves de Vila-rodona on ha desenvolupat el seu caràcter viu i refrescant. És un cava generós en nas, que recorda a la poma verda, la pera, els cítrics, les aranges i les flors blanques. En boca provoca bones sensacions afruitades i té una bombolla que despentina el paladar, més aviat és cruixent i mineral, d’esperit lleuger i molt fresc fins al final del seu recorregut. Un desfilar pel paladar que no us cansarà gens, tot el contrari, voldreu servir-vos una altra copa i una altra... Molt agradable i amic de les celebracions, però ja sabeu, cava i cuina també tenen una relació intensa! Aprofiteu-lo per acompanyar els entrants de peix o marisc, el seu perfil afruitat i el punt d’acidesa estimulant i fresc us combinaran a la perfecció.