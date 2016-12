La Luxury Travel Guide tria Llopart com a millor Experiència Enoturística de l'any 2017

Les caves Llopart han aconseguit el premi de la Luxury Travel Guide com a millor Experiència Enoturística de l'any 2017.

Aquesta prestigosa guia té la seva seu a Gran Bretanya i nomina cada any una sèrie d'establiments, empreses turístiques i experiències úniques dins el món del turisme de luxe. Aquestes nominacions es basen en la recerca que porta a terme el seu equip d'experts per tot el planeta i també en els comentaris i votacions dels seus més de 500.000 subscriptors.

El passat 2 de desembre es va celebrar la reunió del jurat d'aquests premis, que va tenir la difícil tasca d'escollir un guanyador de cada categoria d'entre els molts nominats.

Hi ha diferents categories de premis segons es tracti d'hotels, companyies aèries, tour operadors, empreses d'activitats turístiques i també cellers internacionals que ofereixen experiències en el món de l'enoturisme. Llopart ha obtingut, en la categoria de “Holiday&Tour Specialist”, el premi Wine Experience of the Year 2017.

Durant el 2017 les caves Llopart formaran part d'aquesta guia que distrubuirà més de 250.000 exemplars en hotels de luxe internacionals, companyies de creuers i aeroports de tot el món.

La família Llopart s'ha mostrat molt estusiasmada amb el premi i creu que és un gran reconeixement a la seva aposta ferma per les activitats enoturístiques organitzades a la seva Heretat de Subirats.

Durant el 2016, tant les seves vinyes de muntanya com les seves caves i la seva masia familiar del segle XIV han estat visitades per moltes persones vingudes d'arreu del món i, sobretot, per molts experts i professionals del món del turisme d'alta qualitat.

Des de les caves asseguren que el projecte enoturístic de Llopart està completament alineat amb la filosofia de la casa, apostant per volums baixos de producció i amb una cura màxima de l'elaboració i la qualitat de tots i cadascun dels seus caves i vins.