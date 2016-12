Loxarel, la història d'una inspiració constant i atrevida

| Loxarel

Josep Mitjans i Teresa Nin presumeixen de tenir vint-i-dos fills –que cal sumar als seus dos biològics!-, cadascun dels quals vinguts al món amb un caràcter únic i gran personalitat.

Loxarel, ubicat a Vilobí del Penedès, és un celler amb la història de cinc generacions que actualment hi té al capdavant en Josep i la Teresa. Amb ells, el celler haurà vist els canvis més radicals per la seva manera d’entendre i treballar el vi. Ell, amb només 16 anys, elaboraria les primeres 1000 ampolles d’escumós, afegint aquest tipus de productes a la gamma de vins tranquils de la casa. Va estudiar enologia i amb el temps, de la mà de la Teresa, decidirien seguir el camí de l’agricultura ecològica i biodinàmica; introduirien les àmfores com a una de les seves prioritats per la criança dels vins i, ara han decidit elaborar un escumós a partir del mètode ancestral.

"Vaig descobrir les àmfores en una fira de vins radicals a Londres. És un envàs noble, amb molta història, que permet mantenir el vi a una temperatura molt fresca; respecta el vi com cap altre", explica l’enòleg. Ara, utilitza aquests envasos per a elaborar la major part dels seus productes. Fan verema manual, col·loquen els raïms en caixes petites per a evitar oxidacions i treballen el vi amb processos simples i honestos, amb la mínima intervenció i la mínima addicció possible de productes químics o de síntesi. "Aquesta és la nostra manera d’entendre la terra", explica Mitjans, una manera que té a veure amb la incorporació de rotacions de cultiu pensades i adequades al clima, el control mecànic de les males herbes, control de malalties mitjançant minerals i altres plantes, fems com a fertilitzants naturals de la terra, entre d’altres.

| E.V.

D’aquests vint-i-dos fills, una part són vins tranquils. Alguns d’ells, els elaboren a partir de la varietat estrella del Penedès, el xarel·lo (a qui, de fet, deuen el nom del celler –loxarel-lo) amb vins com el Xarel·lo 2013; altres amb garnatxa blanca (Amaltea blanc, el rosat LXV); també tenen cabernet sauvingon, merlot, garnatxa negra i samsó (per exemple, l’OPS està elaborat amb aquestes dues varietats). Tenen l’A Pèl, el vi natural sense sulfits elaborats a base de xarel·lo (blanc) i garnatxa i merlot (negre).

Pel que fa als vins escumosos, n’elabora a partir de les tres varietats típiques del país (xarel·lo, macabeu i parellada), però també inclou el chardonnay en alguns dels productes (per exemple, el Vintage); en fa un de garnatxa blanca (Escumós de Garnatxa Blanca); i n’elabora de rosats a partir de pinot noir i xarel·lo vermell (999 de Loxarel), entre d'altres. Un dels escumosos més especials de la casa és el 109, elaborat amb xarel·lo (90%) i chardonnay (10%), amb més de 109 mesos de criança a la cava. Aquest producte tan exclusiu se serveix amb l’ampolla original, tap de grapa i sense desgorjar –la persona que l’adquireix, pren aquesta responsabilitat i n’elimina les restes de la fermentació del producte just quan en treu el tap.

Aquests escumosos –tots classificats com a Clàssic Penedès- estan elaborats seguint el mètode tradicional o xampanyès, amb doble fermentació, primer en dipòsit, la segona en ampolla. Ara, la darrera novetat del celler és l’Ancestral A Pèl, un escumós elaborat seguint el mètode ancestral, és a dir, amb una única fermentació que comença amb les pells a les àmfores i que acaba a l’ampolla. Elaborat a partir de xarel·lo, el nou producte té previst sortir al mercat amb tap de suro i corona també sense desgorjar.