Cellers Domenys, reconeguts per la seva contribució a l'economia catalana

La cooperativa Cellers Domenys ha estat distingida amb la Placa al treball President Macià que concedeix la Generalitat per la seva "contribució a l’impuls de l’economia catalana".

Cellers Domenys, que al 2017 commemora el centenari de la seva fundació, ha protagonitzat un important creixement en l’última dècada. En l’actualitat és una de les cooperatives més grans i sòlides del territori, fruit de la unió de 7 cooperatives catalanes dels municipis de Sant Jaume dels Domenys, Banyeres del Penedès, la Bisbal del Penedès, Rocafort de Queralt, Blancafort, Rodonyà i Pira.

Per tal d’obtenir la màxima qualitat del seus vins i caves, Cellers Domenys va crear la plataforma Domenio Vitis, que l’any 2012 va rebre el Premi a la Innovació Tecnològica Agroalimentària. Aquesta eina permet actuar sobre les 2.200 hectàrees de ceps dels socis, garantint que la collita es fa en el punt òptim de maduració i amb el millor estat sanitari. La plataforma també optimitza l’entrada del raïm al celler evitant puntes de saturació i permet fer agrupacions segons la qualitat, l’edat de les vinyes i les varietats per zones.

Cellers Domenys té socis a les comarques del Baix Penedès, la Conca de Barberà i l’Alt Camp i compta amb el reconeixement de 4 denominacions d’origen vitivinícoles (DO Cava, DO Penedès, DO Conca de Barberà, DO Catalunya) i de l’oleícola DO Siurana.

Recentment ha tret al mercat "Vi Dolç Domenio Trepat", el primer dolç de Catalunya elaborat amb la varietat trepat i que se suma a la trilogia “Domenio”: trepat, ull de llebre i sumoll. La gamma “Domenio” representa l’aposta de Cellers Domenys per vins de territori elaborats amb varietats històriques.

La Generalitat també ha lliurat la Medalla al treball President Macià a Pere Albà Cucurella, de 88 anys, que és fill, nét i besnét de viticultors. Membre fundador del Celler de Viticultors de Vilanova i la Geltrú, que presideix des de 1998, la seva trajectòria es caracteritza per la implicació en múltiples projectes de cooperativisme al Penedès.