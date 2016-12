Els cavistes extremenys s’enfronten a la DO Cava i demanen ajuda a l'Estat

El secretari general d’ASEVEX, l’Associació d’Empresaris Vinícoles d’Extremadura, Jacinto Guerra, ha assegurat en declaracions a VADEVI.cat que estan en desacord total amb la proposta de la DO Cava de limitar les noves plantacions de vinya a 168 ha en tot el territori adscrit a aquesta denominació d’origen.

A partir dels 2017, la UE permetrà que a tot l’Estat es pugui ampliar la superfície de vinya- Tot i que està pendent de fixar tot apunta l’increment serà de prop d’un 1%. Ara bé, alguns consells reguladors de les denominacions d’origen espanyoles, no tots, tenen la potestat i la voluntat de limitar aquest creixement en funció de les seves especificitats.

És el cas de la DO Cava que ha sol·licitat al Ministeri d’Agricultura que en el seu cas es limiti el creixement a 168 ha. Des del consell regulador, la seva secretaria Maria Eugenia Puig, en declaracions a El Economista, va assegurar que aquesta proposta, que encara no ha estat aprovada, s’aplicaria només un any i afegeix que “actualment, i amb el nivell de vendes que tenim, no fa falta més producció en cap cas. S’elabora tot el vi que es necessita i si produíssim més, l’únic que aconseguiríem és devaluar el sector i la marca del cava”.

Guerra no ho veu així. Creu que la seva regió i el producte que desenvolupen té molt de potencial i consideren un greu error que s’imposin límits. Assegura que a Extremadura no són només ells que estan en contra de la mesura de la DO Cava sinó que diverses organitzacions agràries i també l’administració s’han manifestat en el mateix sentit.

La DO Cava produeix vins escumosos a 7 comunitats autònomes: Extremadura, València, La Rioja, Aragó, Navarra, el País Basc, i Catalunya que concentra el 97’5% de la seva producció. És per això que des d’Asevex, es mostren sorpresos que no hi hagi hagut altres zones que també hagin mostrat el seu rebuig a la proposta del consell regulador.

Els viticultors extremenys estan negociant amb el Ministeri d’Agricultura per tal d’aconseguir que no accepti la sol·licitud de la DO Cava.