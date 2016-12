Un projecte solidari neix d’un quadre i una malaltia, i acaba sent un vi

David Grau, és comercial responsable de Catalunya i les Illes Balears. En un dels seus viatges a Menorca va tenir l’oportunitat de visitar una exposició del pintor Ivan Triay, menorquí establert a Barcelona des de fa molts anys. Li va agradar molt i en fa fer fotos d’alguns dels quadres.

Un temps després a David Grau li van diagnosticar una leucèmia que s’havia de tractar amb quimioteràpia. Les llargues i dures sessions, les passava escoltant música de Joaquin Sabina i mirant la fotografia del quadre de Triay.

Va ser durant aquestes sessions que es va començar a gestar el que ara ja és una realitat. Un vi popular perquè el comprés molta gent i amb una etiqueta exclusiva feta pel mateix artista que li havia ajudat a passar el tràngol del tractament.

Ja és al mercat un vi de Rueda que es diu Peces de Ciudad, i ben aviat n’apareixerà un altre de negre, que serà català. El que s’aconsegueixi amb la venda d’aquests vins es dedicarà íntegrament al Projecte Ari i l’Associació catalana contra el càncer limfàtic i la leucèmia

“Quan algú t’explica una cosa així no pots dir que no” diu Ivan Triay en declaracions a Vadevi.cat. I va ser per això que es va decidir a fer l’etiqueta d’aquest vi.

“No coneixia la cançó de Joaquin Sabina que dona nom al vi Peces de Ciudad, però em vaig deixar guiar pel que m’havia explicat David Grau. Volia que fos molt positiva, amb molt de color. He fet una senyora i un senyor en una escena més aviat onírica, i amb peixos, clar..“ explica el pintor.

És el primer cop que Ivan Triay fa una etiqueta per un vi, “però que sigui un vi no em condiciona, perquè sempre que m’han demanat algun treball per ser la imatge d’un producte determinat, jo sempre faig un quadre. Només podria fer-ho així”, assegura l’artista.

Així, el vi ja és al mercat, per lluitar contra la leucèmia “estic molt content amb aquest projecte. Quan tens la botella a les mans, la veus, tastes el vi i penses que tot s’ha fet per lluitar contra la leucèmia, és molt guai”, diu Ivan Triay.