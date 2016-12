Torelló by Etsuro Sotoo Brut Gran Reserva 2010: art a taula

Torelló by Etsuro Sotoo Brut Gran Reserva 2010

DO Cava

Etiquetat en català

PVP. Aprox. 39€

Pot semblar una mica frívol començar a parlar d'un vi comentant el disseny de l'ampolla, però en aquest cas -si heu mirat la foto ja us n'haureu adonat- paga la pena fer una excepció. I és que la difusió dels sleeve, o fundes de plàstic termoretràctils, ha revolucionat la presentació dels caves -en vins tranquils encara no s'han popularitzat-. I és que permeten decorar l'ampolla amb una total llibertat de disseny i colors, prescindint de les limitacions d'espai de la clàssica etiqueta. És cert que aquesta llibertat també ha permès fer ampolles francament lletges i/o xarones, però ja se sap que en això dels gustos és difícil posar-se d'acord (però insisteixo en que n'hi ha de ben lletges i/o xarones!).

En el cas d'aquest cava de Torelló, el seu nom inclou el del dissenyador: by Etsuro Sotoo. I aquest nom és una garantia de qualitat. Sotoo és un escultor japonès que fa anys que viu a Catalunya, des que en una breu visita va quedar captivat per l'univers gaudinià. Actualment és el responsable del taller d'escultors de la Sagrada Família.

Per al disseny de l'ampolla i l'estoig en què va presentada, l'artista s’ha inspirat en l’entorn de la finca Can Martí, propietat de la família Torelló, i ha recreat la imatge dels ceps, que apareixen tant en l’estoig com en la mateixa ampolla, i en altres elements de la natura que evoquen els components essencials i més primaris del procés de vida en l’elaboració del cava, sempre des d'una visió gaudiniana i amb influència oriental.

Hi ha insectes, propis de la finca Can Martí (marietes, papallones, abelles, libèl·lules, llagostes…), dibuixats de forma realista i mig amagats entre les fulles de la vinya i el raïm. Superposada a la il·lustració, hi ha un símbol que suggereix quelcom ordenat, biològic, transcendent, un mandala, com una fórmula màgica: el secret del cava. L’interior de l’estoig està ple de reflexions íntimes de l’escultor i la base està recoberta pel paisatge de la finca i masia Can Martí als peus de la muntanya de Montserrat, realitzat en estil japonès.

amb l'estoig

Després del continent, el contingut

Bé, ja tenim el disseny de l'ampolla i l'estoig, vaja, del continent. Però, i el contingut? Doncs lògicament si a Torelló han encarregat una presentació tan especial, ha estat per contenir un producte també molt especial. Es tracta d'un cava de la categoria Gran Reserva, els que han de tenir una criança en ampolla mínima de 30 mesos, però que en aquest cas la supera amb escreix: és un 2010, així que a hores d'ara ja té més de 70 mesos de criança en ampolla a la cava. Està elaborat amb un cupatge de chardonnay (29%), xarel·lo (26%), macabeu (24%) i parellada (21%), i justament va ser a la verema de 2010 quan Torelló va incorporar a les seves premses la tecnologia Inertys, un sistema que protegeix el most de l’oxidació durant la fase del premsat del raïm, conservant així en el futur vi les aromes més fresques del raïm i un color més pàl·lid.

A més a més, aquesta tecnologia permet disminuir l’addició de SO2 abans de la fermentació, reduint per tant la concentració de sulfits en el vi. Es tracta d'un cava de color més pàl·lid del que la seva edat faria pensar (fruit de la poca oxidació que li ha permès la tecnologia Inertys?). És daurat amb reflexos de llimona i un punt verdós que fa pensar més en frescor que no pas en els caves evolucionats pel pas del temps.

A les aromes, si bé s'imposa la frescor, no és la de la poma verda, típica dels caves més joves, sinó una frescor basada en la fruita al seu punt òptim de maduració: albercoc, mango, poma golden, plàtan, i amb notes cítriques de mandarina i pell detaronja.

A la boca la bombolla és viva i alhora fina, de la que fa pessigolles al paladar sense arribar a interferir en la percepció dels matisos gustatius i aromàtics. És un cava de potència mitjana, dels que permeten acompanyar un àpat sencer, de l'aperitiu a les postres (el fet de ser un brut i no un brut nature el fa més compatible amb els dolços), a condició que no hi hagi plats de carn gaire potents. Un conjunt equilibrat, elegant, complex, i alhora sorprenentment delicat i fresc.